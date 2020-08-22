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В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в Ярославле утечку бытового газа, сообщили в СК. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:18
2020-08-22T11:41
следственный комитет россии (ск рф)
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> утечку бытового газа, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. По последним данным, погибли три человека: две женщины и ребенок.Ход расследования ЧП проконтролирует центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html
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ярославль
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следственный комитет россии (ск рф), ярославль, происшествия

В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле

11:18 22.08.2020 (обновлено: 11:41 22.08.2020)
1416
© РИА НовостиСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
© РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в Ярославле утечку бытового газа, сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. По последним данным, погибли три человека: две женщины и ребенок.

"По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже", — говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Следственного комитета.

Ход расследования ЧП проконтролирует центральный аппарат СК.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
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