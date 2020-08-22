https://ria.ru/20200822/prichina-1576124441.html
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в Ярославле утечку бытового газа, сообщили в СК. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:18
2020-08-22T11:18
2020-08-22T11:41
следственный комитет россии (ск рф)
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122907_0:12:1280:732_1400x0_80_0_0_81d7e9e2c9681fc95e774fa4b78bcef6.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> утечку бытового газа, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. По последним данным, погибли три человека: две женщины и ребенок.Ход расследования ЧП проконтролирует центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html
3
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122907_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_f96bdf98b9df5ae2932c094da6facef8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ярославль, происшествия