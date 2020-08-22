https://ria.ru/20200822/prichina-1576124441.html

В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле

Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в Ярославле утечку бытового газа, сообщили в СК. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:18

2020-08-22T11:18

2020-08-22T11:41

следственный комитет россии (ск рф)

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Следствие рассматривает в качестве основой версии ЧП в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> утечку бытового газа, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. По последним данным, погибли три человека: две женщины и ребенок.Ход расследования ЧП проконтролирует центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html

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ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ярославль, происшествия