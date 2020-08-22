https://ria.ru/20200822/prichastnost-1576125740.html

Сенатор прокомментировал слухи о причастности России к перевороту в Мали

Разговоры о возможной причастности России к военному перевороту в Мали выглядят нелепо, заявил РИА Новости российский сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:11

2020-08-22T12:11

2020-08-22T12:11

мятеж военных в мали

антониу гутерреш

олег морозов

франция

оон

сша

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Разговоры о возможной причастности России к военному перевороту в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> выглядят нелепо, заявил РИА Новости российский сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет."Мы никогда не отрицали сотрудничество с Мали в военно-технической сфере. Но всякие разговоры о том, что Россия как-то причастна к августовскому военному перевороту, выглядят нелепо", - заявил Морозов.Он напоминал, что странами, где проходят переподготовку военные Мали, являются Франция, США и Германия. При этом основу танковых и артиллеристских систем в армии Мали составляет вооружение, поставленное ещё Советским Союзом, в основном танки Т-54 и Т-55, также на вооружении есть и российское стрелковое оружие, поэтому сотрудничество РФ и Мали в сфере ВТС объяснимо."Но разговоры о причастности России к перевороту нелепы. Во-первых, это в принципе не соответствует нашим подходам к международной политике. Во-вторых, у нас нет сколько-нибудь существенных интересов в этой стране, в которой военные периодически захватывают власть - последний раз в 2012 году", - напомнил российский парламентарий.Также, подчеркнул Морозов, имеет место "достаточно дружная" негативная реакция на события в Мали со стороны международного сообщества, включая генсека ООН Антониу Гутерреша, что было предсказуемо с самого начала, поэтому России вдвойне невыгодны любые намёки на ее причастность к перевороту."И последнее: поскольку нас в этом в очередной раз обвиняют американцы, то резонно задать вопрос - кому это выгодно? Точно не нам. Тем более доподлинно известно, что среди лидеров переворота есть офицеры, проходившие военную подготовку в США. Поэтому это напоминает операцию перекрытия: обвиняют нас, чтобы подальше спрятать собственные уши", - заявил он.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.МИД РФ выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.

https://ria.ru/20200820/1576014787.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, антониу гутерреш, олег морозов, франция, оон, сша, мали, в мире