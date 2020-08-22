https://ria.ru/20200822/polsha-1576177779.html

В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории

Польша не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T19:26

2020-08-22T19:26

2020-08-22T19:28

кшиштоф щерский

александр лукашенко

гродно

оон

варшава

протесты в белоруссии

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, заявил глава канцелярии президента страны <a href="http://ria.ru/person_Kshishtof_SHHerskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кшиштоф Щерский</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, выступая на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a> – ред.)"."Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств", - цитирует Щерского агентство <a href="https://www.pap.pl/en" target="_blank" rel="nofollow noopener">РАР</a>.По его словам Польша "защищает эти принципы в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и реализует их в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы".Глава канцелярии отметил, что для <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> "грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства". "Польша не имела и не имеет таких намерений", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200822/koordinatory-1576144401.html

Дмитрий Пушков Покажите Захаровой эти заявления Поляков, пусть поучится КАК НУЖНО излагать свои мысли когда работает СЕКРЕТАРЕМ В МИДе великой страны! У нее конечно вряд ли получится, но попытаться нужно! 36

Дмитрий Пушков "Лексус и Вован" уже спрашивали про это Дуду и ответ Дуды был однозначным! Так что это все ваши больные фантазии ) 24

23

гродно

варшава

польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кшиштоф щерский, александр лукашенко, гродно, оон, варшава, польша, белоруссия, в мире