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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/polsha-1576177779.html
В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории
Польша не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:26
2020-08-22T19:28
кшиштоф щерский
александр лукашенко
гродно
оон
варшава
протесты в белоруссии
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, заявил глава канцелярии президента страны <a href="http://ria.ru/person_Kshishtof_SHHerskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кшиштоф Щерский</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, выступая на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a> – ред.)"."Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств", - цитирует Щерского агентство <a href="https://www.pap.pl/en" target="_blank" rel="nofollow noopener">РАР</a>.По его словам Польша "защищает эти принципы в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и реализует их в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы".Глава канцелярии отметил, что для <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> "грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства". "Польша не имела и не имеет таких намерений", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200822/koordinatory-1576144401.html
Покажите Захаровой эти заявления Поляков, пусть поучится КАК НУЖНО излагать свои мысли когда работает СЕКРЕТАРЕМ В МИДе великой страны! У нее конечно вряд ли получится, но попытаться нужно!
36
"Лексус и Вован" уже спрашивали про это Дуду и ответ Дуды был однозначным! Так что это все ваши больные фантазии )
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гродно
варшава
польша
белоруссия
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кшиштоф щерский, александр лукашенко, гродно, оон, варшава, польша, белоруссия, в мире

В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории

19:26 22.08.2020 (обновлено: 19:28 22.08.2020)
3541
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно и говоря про Польшу, заявил, что там "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (Гродненская область – ред.)".
"Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств", - цитирует Щерского агентство РАР.
По его словам Польша "защищает эти принципы в ООН и реализует их в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы".
Глава канцелярии отметил, что для Варшавы "грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства". "Польша не имела и не имеет таких намерений", - подчеркнул он.
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Протесты в БелоруссииКшиштоф ЩерскийАлександр ЛукашенкоГродноООНВаршаваПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Покажите Захаровой эти заявления Поляков, пусть поучится КАК НУЖНО излагать свои мысли когда работает СЕКРЕТАРЕМ В МИДе великой страны! У нее конечно вряд ли получится, но попытаться нужно!
22 августа, 19:36
Дмитрий Пушков
4300227
"Лексус и Вован" уже спрашивали про это Дуду и ответ Дуды был однозначным! Так что это все ваши больные фантазии )
22 августа, 19:35
Дмитрий Пушков
3000219
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