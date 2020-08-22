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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:24
2020-08-22T09:24
михаил леус
погода
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Теплая погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Сегодня в столице продолжит господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 23 - плюс 25 в центре города, и 25 или 26 градусов - в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается несильный северный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало - 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
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михаил леус, погода, москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

09:24 22.08.2020
921
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина отдыхает на территории парка ВДНХ в Москве
Женщина отдыхает на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столице продолжит господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 23 - плюс 25 в центре города, и 25 или 26 градусов - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается несильный северный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало - 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
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Михаил ЛеусПогодаМосква
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