https://ria.ru/20200822/pogoda-1576121867.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:24
2020-08-22T09:24
2020-08-22T09:24
михаил леус
погода
москва
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Теплая погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Сегодня в столице продолжит господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 23 - плюс 25 в центре города, и 25 или 26 градусов - в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается несильный северный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало - 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20200807/1575498031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва