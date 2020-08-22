https://ria.ru/20200822/pechen-1576125967.html

Названы три привычки, разрушающие печень

Причиной разрушения печени может стать не только злоупотребление алкоголем, пишет Focus со ссылкой на ученых. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:18

2020-08-22T12:18

2020-08-22T14:12

здоровье - общество

германия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Причиной разрушения печени может стать не только злоупотребление алкоголем, пишет <a href="https://www.focus.de/gesundheit/videos/lebenswichtiges-organ-millionen-tun-es-taeglich-mit-einer-angewohnheit-zerstoeren-sie-ihre-leber-ohne-alkohol_id_6764101.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Focus </a>со ссылкой на ученых.Отмечается, что негативно на работе печени сказывается малоподвижный образ жизни. Лишний вес способствует отложению жировой ткани на внутренних органах, что может спровоцировать воспаление.При этом даже люди, привыкшие вести здоровый образ жизни и ограничивать количество жиров и добавленного сахара в рационе, могут столкнуться с проблемами. Так, они нередко заменяют сладости фруктами, забывая о фруктозе, чрезмерное употребление которой также может привести к ожирению печени. Немаловажным фактором также являются принимаемые человеком медикаменты. Так, при ощущении повышенной усталости, потере аппетита и дискомфорте в верхней части живота человеку лучше провериться у медиков, чтобы понять, не вызвано ли это состояние побочными эффектами лекарств.

https://rsport.ria.ru/20200822/gemorroy-1576109614.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, германия