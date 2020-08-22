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https://ria.ru/20200822/obyasnila-1576142453.html
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева
Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов хочет затянуть судебное разбирательство, заявила в эфире радио Sputnik адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, именно... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:52
2020-08-22T14:54
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
екатерина гордон
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Устроивший смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> хочет затянуть судебное разбирательство, заявила в эфире радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576106548.html" target="_blank">Sputnik</a> адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Gordon/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Гордон</a>. По ее словам, именно это стало причиной отказа актера от услуг защитника <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. "Я думаю, что ему надо уходить от теорий заговора и заглаживать свою вину, чтобы смягчить наказание", — посоветовала Гордон и добавила, что считает наказание для Ефремова неотвратимым. Она подчеркнула, что не верит в версию защиты о том, что за рулем внедорожника артиста в момент ДТП сидел другой человек. "Во глубине души нам всем хотелось бы верить, что Ефремов не виноват, но если быть реалистами, то все эти вбросы выглядят не очень прилично", — добавила юрист. Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Он объяснил свое решение тем, что над его адвокатом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности их защитник <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что артист разуверился в справедливости суда. Пьяная авария с актеромРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.Так, защита пригласила в суд свидетеля, который утверждал, что в момент аварии за рулем был некий молодой мужчина в "болоньевой жилетке", при этом Пашаев заявил, что это был "известный, непростой человек". Однако свидетель признал, что слеп на один глаз и в тот вечер употреблял алкоголь.
https://ria.ru/20200821/stebunov-1576105955.html
https://ria.ru/20200822/efremov-1576119931.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, екатерина гордон, михаил ефремов, происшествия

Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева

14:52 22.08.2020 (обновлено: 14:54 22.08.2020)
31057
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов хочет затянуть судебное разбирательство, заявила в эфире радио Sputnik адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, именно это стало причиной отказа актера от услуг защитника Эльмана Пашаева.
"Я думаю, что ему надо уходить от теорий заговора и заглаживать свою вину, чтобы смягчить наказание", — посоветовала Гордон и добавила, что считает наказание для Ефремова неотвратимым.
Она подчеркнула, что не верит в версию защиты о том, что за рулем внедорожника артиста в момент ДТП сидел другой человек.
"Во глубине души нам всем хотелось бы верить, что Ефремов не виноват, но если быть реалистами, то все эти вбросы выглядят не очень прилично", — добавила юрист.
Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Он объяснил свое решение тем, что над его адвокатом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности их защитник Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что артист разуверился в справедливости суда.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Пьяная авария с актером

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Так, защита пригласила в суд свидетеля, который утверждал, что в момент аварии за рулем был некий молодой мужчина в "болоньевой жилетке", при этом Пашаев заявил, что это был "известный, непростой человек". Однако свидетель признал, что слеп на один глаз и в тот вечер употреблял алкоголь.
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1011031179
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваЕкатерина ГордонМихаил ЕфремовПроисшествия
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