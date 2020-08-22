https://ria.ru/20200822/mozaiki-1576186216.html

Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ

Мозаики превращенного в мечеть стамбульского музея – ранее храма Святого Спасителя – не будут доступны для обзора, как это произошло с мозаиками в бывшем храме... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T21:31

2020-08-22T21:31

2020-08-22T21:31

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

николай балашов

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стамбул

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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> Мозаики превращенного в мечеть стамбульского музея – ранее храма Святого Спасителя – не будут доступны для обзора, как это произошло с мозаиками в бывшем храме Святой Софии, заявил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.В пятницу управление по делам религии Турции заявило, что музей, в прошлом монастырь Хора, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских богослужений. Монастырь построили в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии - после завоевания Константинополя. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. Зампредседателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов ранее заявил РИА Новости, что мозаики бывшего храма Святой Софии остаются закрытыми для обзора в течение всего дня, а "для женщин ограничен доступ к главным культурным ценностям собора"."Очевидно, они (мозаики - ред.) так же будут недоступны для обзора, как это было сделано с мозаиками Святой Софии, несмотря на заверения турецких властей о том, что они будут доступны для посетителей в любое время за исключением часов мусульманской молитвы", - сказал митрополит Иларион.По его словам, мозаики в монастыре Хора имеют большую культурную ценность. "Так же как и храм Святой Софии, Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Из византийских храмов в Стамбула, упомянутая церковь более всех сохранила свой первозданный вид. Ее великолепные мозаики и фрески представляют собой выдающиеся образцы византийского искусства эпохи Палеологовского возрождения", - рассказал митрополит.Глава ОВЦС со скорбью отметил "демонстративное пренебрежение нынешним руководством Турции религиозными чувствами христиан всего мира, которое трудно оправдать какими-либо разумными доводами"."Едва ли турецкому государству может принести какую-либо пользу попрание бесценного византийского культурного наследия. А вот поддержанию международной репутации Турции и укреплению межрелигиозного согласия в этой стране и во всем мире такие шаги точно не будут способствовать. Русская культура и история преемственно связаны со славным прошлым Восточной Римской империи, и поэтому мы не можем оставаться равнодушными к столь печальным фактам", - подытожил представитель Русской церкви.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576077902.html

https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html

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турция

стамбул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, юнеско, турция, стамбул