https://ria.ru/20200822/mnogodetnye-1576163389.html

В Госдуме предложили бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить автомобилями российского производства семьи, в которых родился пятый ребенок. Соответствующее письмо он... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:34

2020-08-22T17:34

2020-08-22T18:12

антон котяков

многодетные семьи

иван сухарев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Sukharev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сухарев</a> предложил обеспечить автомобилями российского производства семьи, в которых родился пятый ребенок. Соответствующее письмо он направил главе Министерства труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a>.Сухарев заметил, что поддержка многодетных семей — приоритет государства. Эта группа населения нуждается в личном транспорте, однако им не всегда удается найти на это деньги, указал он.Депутат попросил министра рассмотреть возможность выдавать машины вместимостью не менее семи мест — "на правах собственности за счет федеральных средств". Он добавил, что достижение кем-либо из детей 18 лет учитываться не будет."Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении <a href="https://russian.rt.com/russia/news/775899-obespechenie-semi-avtomobil" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.

https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html

Александр Борисов Идея хорошая, но как всегда получится не то. Теперь цыгане будут людей не на помойных копейках сбивать, а на новеньких ларгусах.. 113

На Калине А можно не предлагать, а делать? 83

80

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, многодетные семьи, иван сухарев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество