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В Госдуме предложили бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить автомобилями российского производства семьи, в которых родился пятый ребенок. Соответствующее письмо он... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:34
2020-08-22T18:12
антон котяков
многодетные семьи
иван сухарев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Sukharev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сухарев</a> предложил обеспечить автомобилями российского производства семьи, в которых родился пятый ребенок. Соответствующее письмо он направил главе Министерства труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a>.Сухарев заметил, что поддержка многодетных семей — приоритет государства. Эта группа населения нуждается в личном транспорте, однако им не всегда удается найти на это деньги, указал он.Депутат попросил министра рассмотреть возможность выдавать машины вместимостью не менее семи мест — "на правах собственности за счет федеральных средств". Он добавил, что достижение кем-либо из детей 18 лет учитываться не будет."Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении <a href="https://russian.rt.com/russia/news/775899-obespechenie-semi-avtomobil" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.
https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html
Идея хорошая, но как всегда получится не то. Теперь цыгане будут людей не на помойных копейках сбивать, а на новеньких ларгусах..
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А можно не предлагать, а делать?
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РИА Новости
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антон котяков, многодетные семьи, иван сухарев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

В Госдуме предложили бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям

17:34 22.08.2020 (обновлено: 18:12 22.08.2020)
76962
© Fotolia / Iriana ShiyanПеревозка ребенка в автомобиле
Перевозка ребенка в автомобиле
© Fotolia / Iriana Shiyan
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить автомобилями российского производства семьи, в которых родился пятый ребенок. Соответствующее письмо он направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову.
Сухарев заметил, что поддержка многодетных семей — приоритет государства. Эта группа населения нуждается в личном транспорте, однако им не всегда удается найти на это деньги, указал он.
Депутат попросил министра рассмотреть возможность выдавать машины вместимостью не менее семи мест — "на правах собственности за счет федеральных средств". Он добавил, что достижение кем-либо из детей 18 лет учитываться не будет.
"Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении RT.
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Антон КотяковМногодетные семьиИван СухаревМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФОбщество
Популярные комментарии
Идея хорошая, но как всегда получится не то. Теперь цыгане будут людей не на помойных копейках сбивать, а на новеньких ларгусах..
22 августа, 18:05
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80715218
А можно не предлагать, а делать?
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На Калине
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