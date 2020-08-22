https://ria.ru/20200822/mks-1576185011.html

Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна

Российские космонавты на Международной космической станции до устранения утечки на американском сегменте выделили астронавту Кристоферу Кэссиди отдельный модуль РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T20:34

2020-08-22T20:34

2020-08-22T20:34

риа наука

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Российские космонавты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> до устранения утечки на американском сегменте выделили астронавту <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристоферу Кэссиди</a> отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле, рассказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>.Сейчас на МКС летают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. В четверг источник РИА Новости сообщал, что на МКС обнаружена небольшая утечка воздуха. В пятницу в <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a> агентству рассказали, что экипаж закрыл люки между модулями станции и изолировался в российском сегменте на три дня, пока будет идти поиск места утечки на американском сегменте, сама утечка не угрожает ни МКС, ни экипажу."К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле ("Прогресс МС-14" - ред.), подготовили для Криса (Кристофер Кэссиди - ред.) место "ночевки" в (модуле) "Поиске", - написал Вагнер на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо", - добавил он.По данным Вагнера, экипаж чувствует себя отлично, обеспечен всем необходимым и даже может выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли.Как ранее отмечало <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, ее темп возрос в последнее время. Еще один источник РИА Новости сообщал, что МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра.

https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

Андрей Первый астронавт-бомж. Американцы таки нас опередили. 28

Игорь Земский Перед сном тщательно обыскивать, найденные свёрла отнимать 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин