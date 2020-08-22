https://ria.ru/20200822/medved-1576141892.html
Мужчина выжил после нападения медведя в Среднеколымском улусе в Якутии
Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:47
2020-08-22T14:47
2020-08-22T14:47
республика саха (якутия)
среднеколымск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте регионального минздрава.Нападение медведя на человека произошло недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Srednekolymsk/" target="_blank" data-auto="true">Среднеколымск</a>."Его спасло то, что он успел, пока не потерял сознание, дозвониться до "скорой". На место происшествия выехал фельдшер центральной районной больницы Ярослав Слепцов", - рассказали в минздраве.По словам главврача ЦРБ Дмитрия Третьякова, до пострадавшего фельдшеру и двум рабочим больницы пришлось пройти пешком 7 километров. По прибытии выяснилось, что пациент нетранспортабелен."Фельдшер старался остановить кровотечение, поднять артериальное давление и постоянно был на связи с коллегами. Работа была осложнена полевыми условиями, низкой температурой воздуха, даже флакон с капельницей приходилось греть, спрятав его под свою одежду. В это время хирург Дмитрий Третьяков и анестезиолог Файзулла Пардаев на вездеходе уже двигались навстречу Ярославу. По их прибытии, уже в теплом вездеходе, началась работа по приведению пациента в транспортабельное состояние, проблем добавляли приступ бронхиальной астмы и переохлаждение пациента", - говорится в сообщении.Голова пострадавшего была обезображена. Кроме ран на голове у него были раны на спине, перелом нескольких ребер, оскольчатый перелом плеча.Операция продлилась 4,5 часа, ее провели хирурги Дмитрий Третьяков и Иван Нетребенко, анестезиолог-реаниматолог Файзулла Пардаев, операционные медсестры и врач-травматолог республиканской больницы №2 – центра экстренной медпомощи Георгий Цыпандин.Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное."Уже со второго дня после операции состояние его начало улучшаться. Он ходит и даже помогает лежащим в его палате двум молодым людям с травмами ног… Врачам еще предстоит помогать нашему больному до полного вылечивания... Пациенту понадобится еще помощь челюстно-лицевого хирурга, поскольку необходимо будет в плановом порядке делать пластику, устранить косметические дефекты, и ЛОР-хирурга – из-за отсутствия ушной раковины у пациента снижение слуха. А пока он долечивается у нас в больнице", - приводятся слова главного врача.
https://ria.ru/20200821/arktika-1575987416.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
среднеколымск, происшествия
ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте регионального минздрава.
Нападение медведя на человека произошло недалеко от города Среднеколымск
.
"Его спасло то, что он успел, пока не потерял сознание, дозвониться до "скорой". На место происшествия выехал фельдшер центральной районной больницы Ярослав Слепцов", - рассказали в минздраве.
По словам главврача ЦРБ Дмитрия Третьякова, до пострадавшего фельдшеру и двум рабочим больницы пришлось пройти пешком 7 километров. По прибытии выяснилось, что пациент нетранспортабелен.
"Фельдшер старался остановить кровотечение, поднять артериальное давление и постоянно был на связи с коллегами. Работа была осложнена полевыми условиями, низкой температурой воздуха, даже флакон с капельницей приходилось греть, спрятав его под свою одежду. В это время хирург Дмитрий Третьяков и анестезиолог Файзулла Пардаев на вездеходе уже двигались навстречу Ярославу. По их прибытии, уже в теплом вездеходе, началась работа по приведению пациента в транспортабельное состояние, проблем добавляли приступ бронхиальной астмы и переохлаждение пациента", - говорится в сообщении.
Голова пострадавшего была обезображена. Кроме ран на голове у него были раны на спине, перелом нескольких ребер, оскольчатый перелом плеча.
Операция продлилась 4,5 часа, ее провели хирурги Дмитрий Третьяков и Иван Нетребенко, анестезиолог-реаниматолог Файзулла Пардаев, операционные медсестры и врач-травматолог республиканской больницы №2 – центра экстренной медпомощи Георгий Цыпандин.
Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
"Уже со второго дня после операции состояние его начало улучшаться. Он ходит и даже помогает лежащим в его палате двум молодым людям с травмами ног… Врачам еще предстоит помогать нашему больному до полного вылечивания... Пациенту понадобится еще помощь челюстно-лицевого хирурга, поскольку необходимо будет в плановом порядке делать пластику, устранить косметические дефекты, и ЛОР-хирурга – из-за отсутствия ушной раковины у пациента снижение слуха. А пока он долечивается у нас в больнице", - приводятся слова главного врача.