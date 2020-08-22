https://ria.ru/20200822/medved-1576141892.html

Мужчина выжил после нападения медведя в Среднеколымском улусе в Якутии

Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:47

2020-08-22T14:47

2020-08-22T14:47

республика саха (якутия)

среднеколымск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте регионального минздрава.Нападение медведя на человека произошло недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Srednekolymsk/" target="_blank" data-auto="true">Среднеколымск</a>."Его спасло то, что он успел, пока не потерял сознание, дозвониться до "скорой". На место происшествия выехал фельдшер центральной районной больницы Ярослав Слепцов", - рассказали в минздраве.По словам главврача ЦРБ Дмитрия Третьякова, до пострадавшего фельдшеру и двум рабочим больницы пришлось пройти пешком 7 километров. По прибытии выяснилось, что пациент нетранспортабелен."Фельдшер старался остановить кровотечение, поднять артериальное давление и постоянно был на связи с коллегами. Работа была осложнена полевыми условиями, низкой температурой воздуха, даже флакон с капельницей приходилось греть, спрятав его под свою одежду. В это время хирург Дмитрий Третьяков и анестезиолог Файзулла Пардаев на вездеходе уже двигались навстречу Ярославу. По их прибытии, уже в теплом вездеходе, началась работа по приведению пациента в транспортабельное состояние, проблем добавляли приступ бронхиальной астмы и переохлаждение пациента", - говорится в сообщении.Голова пострадавшего была обезображена. Кроме ран на голове у него были раны на спине, перелом нескольких ребер, оскольчатый перелом плеча.Операция продлилась 4,5 часа, ее провели хирурги Дмитрий Третьяков и Иван Нетребенко, анестезиолог-реаниматолог Файзулла Пардаев, операционные медсестры и врач-травматолог республиканской больницы №2 – центра экстренной медпомощи Георгий Цыпандин.Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное."Уже со второго дня после операции состояние его начало улучшаться. Он ходит и даже помогает лежащим в его палате двум молодым людям с травмами ног… Врачам еще предстоит помогать нашему больному до полного вылечивания... Пациенту понадобится еще помощь челюстно-лицевого хирурга, поскольку необходимо будет в плановом порядке делать пластику, устранить косметические дефекты, и ЛОР-хирурга – из-за отсутствия ушной раковины у пациента снижение слуха. А пока он долечивается у нас в больнице", - приводятся слова главного врача.

https://ria.ru/20200821/arktika-1575987416.html

среднеколымск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеколымск, происшествия