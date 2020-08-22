Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200822/medved-1576141892.html
Мужчина выжил после нападения медведя в Среднеколымском улусе в Якутии
Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:47
2020-08-22T14:47
республика саха (якутия)
среднеколымск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155246/10/1552461030_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_fcf60addb8e3dace9d9b7cd36ff82d49.jpg
<strong>ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте регионального минздрава.Нападение медведя на человека произошло недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Srednekolymsk/" target="_blank" data-auto="true">Среднеколымск</a>."Его спасло то, что он успел, пока не потерял сознание, дозвониться до "скорой". На место происшествия выехал фельдшер центральной районной больницы Ярослав Слепцов", - рассказали в минздраве.По словам главврача ЦРБ Дмитрия Третьякова, до пострадавшего фельдшеру и двум рабочим больницы пришлось пройти пешком 7 километров. По прибытии выяснилось, что пациент нетранспортабелен."Фельдшер старался остановить кровотечение, поднять артериальное давление и постоянно был на связи с коллегами. Работа была осложнена полевыми условиями, низкой температурой воздуха, даже флакон с капельницей приходилось греть, спрятав его под свою одежду. В это время хирург Дмитрий Третьяков и анестезиолог Файзулла Пардаев на вездеходе уже двигались навстречу Ярославу. По их прибытии, уже в теплом вездеходе, началась работа по приведению пациента в транспортабельное состояние, проблем добавляли приступ бронхиальной астмы и переохлаждение пациента", - говорится в сообщении.Голова пострадавшего была обезображена. Кроме ран на голове у него были раны на спине, перелом нескольких ребер, оскольчатый перелом плеча.Операция продлилась 4,5 часа, ее провели хирурги Дмитрий Третьяков и Иван Нетребенко, анестезиолог-реаниматолог Файзулла Пардаев, операционные медсестры и врач-травматолог республиканской больницы №2 – центра экстренной медпомощи Георгий Цыпандин.Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное."Уже со второго дня после операции состояние его начало улучшаться. Он ходит и даже помогает лежащим в его палате двум молодым людям с травмами ног… Врачам еще предстоит помогать нашему больному до полного вылечивания... Пациенту понадобится еще помощь челюстно-лицевого хирурга, поскольку необходимо будет в плановом порядке делать пластику, устранить косметические дефекты, и ЛОР-хирурга – из-за отсутствия ушной раковины у пациента снижение слуха. А пока он долечивается у нас в больнице", - приводятся слова главного врача.
https://ria.ru/20200821/arktika-1575987416.html
среднеколымск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/10/1552461030_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c00ebbf887c39b9c8d767932248dc963.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеколымск, происшествия

Мужчина выжил после нападения медведя в Среднеколымском улусе в Якутии

14:47 22.08.2020
418
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Хирурги в Среднеколымском улусе Якутии спасли жизнь мужчины после нападения медведя, он успел вызвать "скорую", пока не потерял сознание, сообщается на сайте регионального минздрава.
Нападение медведя на человека произошло недалеко от города Среднеколымск.
"Его спасло то, что он успел, пока не потерял сознание, дозвониться до "скорой". На место происшествия выехал фельдшер центральной районной больницы Ярослав Слепцов", - рассказали в минздраве.
По словам главврача ЦРБ Дмитрия Третьякова, до пострадавшего фельдшеру и двум рабочим больницы пришлось пройти пешком 7 километров. По прибытии выяснилось, что пациент нетранспортабелен.
"Фельдшер старался остановить кровотечение, поднять артериальное давление и постоянно был на связи с коллегами. Работа была осложнена полевыми условиями, низкой температурой воздуха, даже флакон с капельницей приходилось греть, спрятав его под свою одежду. В это время хирург Дмитрий Третьяков и анестезиолог Файзулла Пардаев на вездеходе уже двигались навстречу Ярославу. По их прибытии, уже в теплом вездеходе, началась работа по приведению пациента в транспортабельное состояние, проблем добавляли приступ бронхиальной астмы и переохлаждение пациента", - говорится в сообщении.
Местный житель со щенком пришел проведать лагерь экспедиции
21 августа, 08:00Туризм
Кто будет отгонять медведей? Записки участника экспедиции в Арктику
Голова пострадавшего была обезображена. Кроме ран на голове у него были раны на спине, перелом нескольких ребер, оскольчатый перелом плеча.
Операция продлилась 4,5 часа, ее провели хирурги Дмитрий Третьяков и Иван Нетребенко, анестезиолог-реаниматолог Файзулла Пардаев, операционные медсестры и врач-травматолог республиканской больницы №2 – центра экстренной медпомощи Георгий Цыпандин.
Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
"Уже со второго дня после операции состояние его начало улучшаться. Он ходит и даже помогает лежащим в его палате двум молодым людям с травмами ног… Врачам еще предстоит помогать нашему больному до полного вылечивания... Пациенту понадобится еще помощь челюстно-лицевого хирурга, поскольку необходимо будет в плановом порядке делать пластику, устранить косметические дефекты, и ЛОР-хирурга – из-за отсутствия ушной раковины у пациента снижение слуха. А пока он долечивается у нас в больнице", - приводятся слова главного врача.
1201100
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)СреднеколымскПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Жильцы дома в Ярославле рассказали, как спасались при взрыве
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Тюменской области в ДТП погиб ребенок
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го
"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС спасли кошку жителя дома в Ярославле, где произошел взрыв
Логотип ОАО РЖД
РБК: в офисах РЖД прошли обыски
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Стало известно о несостоявшемся свидетеле защиты в деле Ефремова
Алексей Навальный
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Актер Никита Джигурда
Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Журналисты у клиники Шарите в Берлине, куда доставили Алексея Навального
Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Алексей Навальный
Минздрав сообщил о кофеине и алкоголе в анализах Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния