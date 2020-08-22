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Маски в московском метро подешевеют на пять рублей
Цена масок в метро Москвы снизится с 15 до 10 рублей с понедельника, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:22
2020-08-22T12:22
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коронавирус covid-19
максим ликсутов
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Цена масок в метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> снизится с 15 до 10 рублей с понедельника, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>."Мы сделали маски еще доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в Московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами", — цитируют в пресс-службе главу департамента Максима Ликсутова.Отмечается, что купить маски по сниженной стоимости можно уже с понедельника, 24 августа, на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество

Маски в московском метро подешевеют на пять рублей

12:22 22.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Цена масок в метро Москвы снизится с 15 до 10 рублей с понедельника, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Мы сделали маски еще доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в Московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами", — цитируют в пресс-службе главу департамента Максима Ликсутова.
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Отмечается, что купить маски по сниженной стоимости можно уже с понедельника, 24 августа, на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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