https://ria.ru/20200822/maska-1576126027.html

Маски в московском метро подешевеют на пять рублей

Цена масок в метро Москвы снизится с 15 до 10 рублей с понедельника, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:22

2020-08-22T12:22

2020-08-22T12:22

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москва

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Цена масок в метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> снизится с 15 до 10 рублей с понедельника, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>."Мы сделали маски еще доступнее — их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в Московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами", — цитируют в пресс-службе главу департамента Максима Ликсутова.Отмечается, что купить маски по сниженной стоимости можно уже с понедельника, 24 августа, на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575802937.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество