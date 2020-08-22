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Лидер мятежников в Мали проходил американскую военную подготовку
Лидер мятежников в Мали полковник Ассими Гоита проходил американскую военную подготовку, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:20
2020-08-22T23:23
мятеж военных в мали
вооруженные силы сша
ввс сша
министерство обороны сша
сша
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Лидер мятежников в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> полковник Ассими Гоита проходил американскую военную подготовку, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">The Washington Post</a> со ссылкой на представителя <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a>.По данным газеты, глава созданного мятежниками в Мали органа власти — Национального комитета для спасения народа — Гоита в течение нескольких лет работал с силами специального назначения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые занимаются борьбой с экстремизмом в Западной Африке. Сообщается, что он регулярно общался с американскими военными и посещал организованные американцами учения.По данным Пентагона, Гоита участвовал в учениях Flintlock Африканского командования ВС США в Западной Африке, а также проходил курс при Объединенном университете спецопераций на базе ВВС США МакДилл во Флориде."Мятеж в Мали серьезно осуждается, он несовместим с военной подготовкой и образованием США", — приводит газета слова представителя Пентагона подполковника Корпуса морской пехоты США Энтона Семельрота.Он отметил, что военные в Мали не будут получать поддержки со стороны США до дальнейшего рассмотрения ситуации в стране.В газете также сообщается, что, помимо США, Гоита также проходил военную подготовку под руководством немецких и французских военных.Полковник Ассими Гоита ранее был назначен главой Национального комитета для спасения народа, который создан мятежниками, сместившими конституционное правительство Мали. До мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.Ранее американское издание <a href="https://www.thedailybeast.com/" target="_blank">Daily Beast</a> со ссылкой на анонимные малийские военные источники писало, что лидеры военного мятежа в Мали — Малик Диав и Садио Камара — незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров — полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей ко всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.МИД России выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.
https://ria.ru/20200822/mali-1576124872.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576007666.html
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мятеж военных в мали, вооруженные силы сша, ввс сша, министерство обороны сша, сша, мали, в мире

Лидер мятежников в Мали проходил американскую военную подготовку

15:20 22.08.2020 (обновлено: 23:23 22.08.2020)
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© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер мятежников в Мали полковник Ассими Гоита проходил американскую военную подготовку, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.
По данным газеты, глава созданного мятежниками в Мали органа власти — Национального комитета для спасения народа — Гоита в течение нескольких лет работал с силами специального назначения США, которые занимаются борьбой с экстремизмом в Западной Африке. Сообщается, что он регулярно общался с американскими военными и посещал организованные американцами учения.
По данным Пентагона, Гоита участвовал в учениях Flintlock Африканского командования ВС США в Западной Африке, а также проходил курс при Объединенном университете спецопераций на базе ВВС США МакДилл во Флориде.
"Мятеж в Мали серьезно осуждается, он несовместим с военной подготовкой и образованием США", — приводит газета слова представителя Пентагона подполковника Корпуса морской пехоты США Энтона Семельрота.
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Вчера, 11:38
Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
Он отметил, что военные в Мали не будут получать поддержки со стороны США до дальнейшего рассмотрения ситуации в стране.
В газете также сообщается, что, помимо США, Гоита также проходил военную подготовку под руководством немецких и французских военных.
Полковник Ассими Гоита ранее был назначен главой Национального комитета для спасения народа, который создан мятежниками, сместившими конституционное правительство Мали. До мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.
Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники писало, что лидеры военного мятежа в Мали — Малик Диав и Садио Камара — незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров — полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей ко всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
19 августа, 20:44
Госпереворот в Мали. Мятежники выбрали лидера
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
МИД России выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.
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Мятеж военных в МалиВооруженные силы СШАВВС СШАМинистерство обороны СШАСШАМалиВ мире
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