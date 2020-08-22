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https://ria.ru/20200822/mali-1576125626.html
В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
Американское издание, заявляя о том, что лидеры военного мятежа в Мали якобы проходили военную подготовку в России, строит свою доказательную базу на слухах и... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:09
2020-08-22T12:09
юрий швыткин
госдума рф
бамако
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Американское издание, заявляя о том, что лидеры военного мятежа в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> якобы проходили военную подготовку в России, строит свою доказательную базу на слухах и домыслах, основная позиция России - невмешательство во внутренние дела других государств, и Мали не является исключением, сказал РИА Новости зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по обороне <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHvytkin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Швыткин</a>.Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники писало, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет."У меня вызывает недоумение, что на различных слухах, домыслах, строят не просто версии, а определенную доказательную базу, которая не имеет под собой никаких оснований … Главная позиция нашей страны - невмешательство во внутренние дела какого-либо государства, а также предостережение других государств о недопустимости вмешательства какого-либо государства в дела другого", - сказал Швыткин.Он подчеркнул, что Мали в данном случае не является исключением и события, которые произошли в стране - это внутреннее дело самого народа Мали, поэтому говорить о том, что лидеры мятежа проходили соответствующую боевую подготовку в России, "не лезет ни в какие ворота"."У нас есть соответствующие договора о военно-техническом сотрудничество с различными государствами, прохождении ими обучения в военных училищах различных - в Рязанском, Новосибирском училищах и так далее, которые носят открытый, гласный, прозрачный характер, где не готовят для проведения каких-либо переворотов, а готовят для укрепления обороноспособности своей страны по запросу руководства этого государства", - уточнил депутат.Он подчеркнул, что никакие подпольные, негласные подготовки в России не ведутся.Парламентарий отметил, что информация, поступившая из американского издания - очередная попытка "зомбирования" населения, призванная поддерживать миф о мнимой угрозе со стороны России.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.МИД РФ выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.
https://ria.ru/20200822/mali-1576124872.html
https://ria.ru/20200820/1576014787.html
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юрий швыткин, госдума рф, бамако, мали, в мире

В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали

12:09 22.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американское издание, заявляя о том, что лидеры военного мятежа в Мали якобы проходили военную подготовку в России, строит свою доказательную базу на слухах и домыслах, основная позиция России - невмешательство во внутренние дела других государств, и Мали не является исключением, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники писало, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет.
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Вчера, 11:38
Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
"У меня вызывает недоумение, что на различных слухах, домыслах, строят не просто версии, а определенную доказательную базу, которая не имеет под собой никаких оснований … Главная позиция нашей страны - невмешательство во внутренние дела какого-либо государства, а также предостережение других государств о недопустимости вмешательства какого-либо государства в дела другого", - сказал Швыткин.
Он подчеркнул, что Мали в данном случае не является исключением и события, которые произошли в стране - это внутреннее дело самого народа Мали, поэтому говорить о том, что лидеры мятежа проходили соответствующую боевую подготовку в России, "не лезет ни в какие ворота".
"У нас есть соответствующие договора о военно-техническом сотрудничество с различными государствами, прохождении ими обучения в военных училищах различных - в Рязанском, Новосибирском училищах и так далее, которые носят открытый, гласный, прозрачный характер, где не готовят для проведения каких-либо переворотов, а готовят для укрепления обороноспособности своей страны по запросу руководства этого государства", - уточнил депутат.
Он подчеркнул, что никакие подпольные, негласные подготовки в России не ведутся.
Парламентарий отметил, что информация, поступившая из американского издания - очередная попытка "зомбирования" населения, призванная поддерживать миф о мнимой угрозе со стороны России.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
МИД РФ выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.
Пожар в здании во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
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