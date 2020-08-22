https://ria.ru/20200822/mali-1576125626.html

В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали

Американское издание, заявляя о том, что лидеры военного мятежа в Мали якобы проходили военную подготовку в России, строит свою доказательную базу на слухах и... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:09

2020-08-22T12:09

2020-08-22T12:09

юрий швыткин

госдума рф

бамако

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Американское издание, заявляя о том, что лидеры военного мятежа в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> якобы проходили военную подготовку в России, строит свою доказательную базу на слухах и домыслах, основная позиция России - невмешательство во внутренние дела других государств, и Мали не является исключением, сказал РИА Новости зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по обороне <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHvytkin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Швыткин</a>.Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники писало, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет."У меня вызывает недоумение, что на различных слухах, домыслах, строят не просто версии, а определенную доказательную базу, которая не имеет под собой никаких оснований … Главная позиция нашей страны - невмешательство во внутренние дела какого-либо государства, а также предостережение других государств о недопустимости вмешательства какого-либо государства в дела другого", - сказал Швыткин.Он подчеркнул, что Мали в данном случае не является исключением и события, которые произошли в стране - это внутреннее дело самого народа Мали, поэтому говорить о том, что лидеры мятежа проходили соответствующую боевую подготовку в России, "не лезет ни в какие ворота"."У нас есть соответствующие договора о военно-техническом сотрудничество с различными государствами, прохождении ими обучения в военных училищах различных - в Рязанском, Новосибирском училищах и так далее, которые носят открытый, гласный, прозрачный характер, где не готовят для проведения каких-либо переворотов, а готовят для укрепления обороноспособности своей страны по запросу руководства этого государства", - уточнил депутат.Он подчеркнул, что никакие подпольные, негласные подготовки в России не ведутся.Парламентарий отметил, что информация, поступившая из американского издания - очередная попытка "зомбирования" населения, призванная поддерживать миф о мнимой угрозе со стороны России.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.МИД РФ выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.

https://ria.ru/20200822/mali-1576124872.html

https://ria.ru/20200820/1576014787.html

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бамако

мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий швыткин, госдума рф, бамако, мали, в мире