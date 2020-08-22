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https://ria.ru/20200822/mali-1576124872.html
Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара -... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:38
2020-08-22T11:38
москва
сша
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Американское издание <a href="https://www.thedailybeast.com/russia-trained-the-mali-coup-leaders" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Beast</a> со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет.Факт того, что мятежными военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, а его заместителем является полковник Садио Камара, ранее подтверждал и источник РИА Новости, об этом также сообщали и другие мировые СМИ. При этом главой созданного мятежниками органа власти - Национального комитета для спасения народа - назначен другой военный, полковник Ассими Гоита, который, как пишет издание, сам принимал участие в ежегодных учениях Flintlock, которые организуют и проводят вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Насчёт Гоиты - в отличие от Диава и Камары - Daily Beast не приводит никаких иных деталей, лишь цитируя его публичные высказывания.В то же время относительно генерала Диава и полковник Камары издание со ссылкой на анонимные источники пишет, что в начале 2020 года они якобы уезжали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для участия в неких курсах военной подготовки, "финансируемых российскими вооруженными силами", а чуть более чем за неделю до переворота вернулись в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>."Эти двое провели много времени в России, и в течение нескольких дней после возвращения они легко и успешно совершили переворот. Это должно вам сказать, что они работали над этим (переворотом - ред.) в течение длительного времени", - сказал изданию неназванный лейтенант армии Мали, который не участвовал в мятеже."Лишь несколько человек знали, что они (Диав и Камара - ред.) вернулись из своей поездки. В основном те, кто к ним близок и планировал переворот вместе с двумя офицерами (знали об их возвращении из России)", - приводит издание слова малийского полковника, также не участвовавшего в перевороте.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.МИД РФ выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.
https://ria.ru/20200821/mali-1576087342.html
https://ria.ru/20200820/mali-1576067576.html
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москва, сша, мали, в мире

Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

11:38 22.08.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
© РИА Новости
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Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет.
Факт того, что мятежными военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, а его заместителем является полковник Садио Камара, ранее подтверждал и источник РИА Новости, об этом также сообщали и другие мировые СМИ. При этом главой созданного мятежниками органа власти - Национального комитета для спасения народа - назначен другой военный, полковник Ассими Гоита, который, как пишет издание, сам принимал участие в ежегодных учениях Flintlock, которые организуют и проводят вооруженные силы США. Насчёт Гоиты - в отличие от Диава и Камары - Daily Beast не приводит никаких иных деталей, лишь цитируя его публичные высказывания.
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В то же время относительно генерала Диава и полковник Камары издание со ссылкой на анонимные источники пишет, что в начале 2020 года они якобы уезжали в Москву для участия в неких курсах военной подготовки, "финансируемых российскими вооруженными силами", а чуть более чем за неделю до переворота вернулись в Мали.
"Эти двое провели много времени в России, и в течение нескольких дней после возвращения они легко и успешно совершили переворот. Это должно вам сказать, что они работали над этим (переворотом - ред.) в течение длительного времени", - сказал изданию неназванный лейтенант армии Мали, который не участвовал в мятеже.
"Лишь несколько человек знали, что они (Диав и Камара - ред.) вернулись из своей поездки. В основном те, кто к ним близок и планировал переворот вместе с двумя офицерами (знали об их возвращении из России)", - приводит издание слова малийского полковника, также не участвовавшего в перевороте.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
МИД РФ выразил обеспокоенность развивающимися в Бамако событиями и призвал все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.
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