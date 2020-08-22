https://ria.ru/20200822/makrofoto-1576092479.html

Ботаническая петля и загаданные желания: лучшие макроснимки года

Крупный международный конкурс садовой фотографии IGPOTY, который объединяет любителей ботаники со всего мира, организует множество тематических проектов. Один... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T10:27

2020-08-22T10:27

2020-08-22T10:27

фотография

фото

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Крупный международный конкурс садовой фотографии IGPOTY, который объединяет любителей ботаники со всего мира, организует множество тематических проектов. Один из них — Macro Art Photography Awards — изучает мир с помощью макросъемки и помогает разглядеть самых крошечных насекомых и завораживающие формы растений. Удивительные работы победителей и финалистов — в подборке Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фотография, фото, фото