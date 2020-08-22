Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/makrofoto-1576092479.html
Ботаническая петля и загаданные желания: лучшие макроснимки года
Крупный международный конкурс садовой фотографии IGPOTY, который объединяет любителей ботаники со всего мира, организует множество тематических проектов. Один... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:27
2020-08-22T10:27
фотография
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576087440_0:187:1201:862_1400x0_80_0_0_574dc2c72cc00dd9b4765679160c261d.jpg
Крупный международный конкурс садовой фотографии IGPOTY, который объединяет любителей ботаники со всего мира, организует множество тематических проектов. Один из них — Macro Art Photography Awards — изучает мир с помощью макросъемки и помогает разглядеть самых крошечных насекомых и завораживающие формы растений. Удивительные работы победителей и финалистов — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576087440_0:74:1201:974_1400x0_80_0_0_3b4df93eb4f038c4f4428ea13cc33cb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, фото, фото

Ботаническая петля и загаданные желания: лучшие макроснимки года

10:27 22.08.2020
316
Крупный международный конкурс садовой фотографии IGPOTY, который объединяет любителей ботаники со всего мира, организует множество тематических проектов. Один из них — Macro Art Photography Awards — изучает мир с помощью макросъемки и помогает разглядеть самых крошечных насекомых и завораживающие формы растений. Удивительные работы победителей и финалистов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Bruno Militelli/ IGPOTY Macro Art 14

Победу в конкурсе жюри отдало поразительной "Ботанической петле" Бруно Милителли (Bruno Militelli).

Bruno Militelli. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
1 из 16

Победу в конкурсе жюри отдало поразительной "Ботанической петле" Бруно Милителли (Bruno Militelli).

© Фото : Bruno Militelli/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Anne MacIntyre/ IGPOTY Macro Art 14

Вторым местом отметили живописное фото Энн Макинтайр (Anne MacIntyre) "Горы лепестков тюльпана".

Anne MacIntyre. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
2 из 16

Вторым местом отметили живописное фото Энн Макинтайр (Anne MacIntyre) "Горы лепестков тюльпана".

© Фото : Anne MacIntyre/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Zhang Ye Fei/ IGPOTY Macro Art 14

Тройку победителей замкнул кадр Чжан Е Фея (Zhang Ye Fei) "Семена пастушьей сумки".

Zhang Ye Fei. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
3 из 16

Тройку победителей замкнул кадр Чжан Е Фея (Zhang Ye Fei) "Семена пастушьей сумки".

© Фото : Zhang Ye Fei/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Kristina Zvinakeviciute/ IGPOTY Macro Art 14

"Летающие желания" Кристины Звинакявичуте (Kristina Zvinakeviciute) исполнились. Кадр — в финале конкурса.

Kristina Zvinakeviciute. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
4 из 16

"Летающие желания" Кристины Звинакявичуте (Kristina Zvinakeviciute) исполнились. Кадр — в финале конкурса.

© Фото : Kristina Zvinakeviciute/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Ecaterina Leonte/ IGPOTY Macro Art 14

Екатерина Леонте (Ecaterina Leonte) придумала "Радужную лилию" во время самоизоляции. Обычный цветок, призма, немного фантазии — и результат в финале престижного смотра.

Ecaterina Leonte. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
5 из 16

Екатерина Леонте (Ecaterina Leonte) придумала "Радужную лилию" во время самоизоляции. Обычный цветок, призма, немного фантазии — и результат в финале престижного смотра.

© Фото : Ecaterina Leonte/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Bruno Militelli/ IGPOTY Macro Art 14

Еще одна работа победителя конкурса Бруно Милителли (Bruno Militelli) впечатлила жюри и вышла в финал.

Bruno Militelli. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
6 из 16

Еще одна работа победителя конкурса Бруно Милителли (Bruno Militelli) впечатлила жюри и вышла в финал.

© Фото : Bruno Militelli/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Peter Pullan/ IGPOTY Macro Art 14

Оригинальный взгляд Петера Пуллана (Peter Pullan) на обычный эвкалипт впечатлил судей.

Peter Pullan. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
7 из 16

Оригинальный взгляд Петера Пуллана (Peter Pullan) на обычный эвкалипт впечатлил судей.

© Фото : Peter Pullan/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Christine Blanchin dos Santos/ IGPOTY Macro Art 14

Фото Кристин Бланчин дос Сантос (Christine Blanchin dos Santos) "В поиске" получило самые высокие оценки.

Christine Blanchin dos Santos. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
8 из 16

Фото Кристин Бланчин дос Сантос (Christine Blanchin dos Santos) "В поиске" получило самые высокие оценки.

© Фото : Christine Blanchin dos Santos/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Tony North/ IGPOTY Macro Art 14

Тони Норт (Tony North) запечатлел танец бабочек-голубянок над яблочной мятой и снискал наивысшие оценки жюри.

Tony North. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
9 из 16

Тони Норт (Tony North) запечатлел танец бабочек-голубянок над яблочной мятой и снискал наивысшие оценки жюри.

© Фото : Tony North/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Minghui Yuan/ IGPOTY Macro Art 14

"Выгляни в окошко". Автор кадра Мингхуэй Юань (Minghui Yuan) — в финале конкурса макрофотографии.

Minghui Yuan. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
10 из 16

"Выгляни в окошко". Автор кадра Мингхуэй Юань (Minghui Yuan) — в финале конкурса макрофотографии.

© Фото : Minghui Yuan/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Barbora Polivkova/ IGPOTY Macro Art 14

Наградой "Позирующему" Барборы Поливковой (Barbora Polivkova) стала высокая оценка жюри.

Barbora Polivkova. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
11 из 16

Наградой "Позирующему" Барборы Поливковой (Barbora Polivkova) стала высокая оценка жюри.

© Фото : Barbora Polivkova/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Wei Fu/ IGPOTY Macro Art 14

"Драгоценности" Вей Фу (Wei Fu) удостоены высокой оценки жюри.

Wei Fu. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
12 из 16

"Драгоценности" Вей Фу (Wei Fu) удостоены высокой оценки жюри.

© Фото : Wei Fu/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Ingeborg Hartgerink-Grandia/ IGPOTY Macro Art 14

"Можете не снимать шляпу", Автор фото Ингеборга Хартгеринг-Грандия (Ingeborg Hartgerink-Grandia) и жюри не против.

Ingeborg Hartgerink-Grandia. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
13 из 16

"Можете не снимать шляпу", Автор фото Ингеборга Хартгеринг-Грандия (Ingeborg Hartgerink-Grandia) и жюри не против.

© Фото : Ingeborg Hartgerink-Grandia/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Peter Pullan/ IGPOTY Macro Art 14

Жюри оценило "Загадку рубры" Петера Пуллана (Peter Pullan).

Peter Pullan. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
14 из 16

Жюри оценило "Загадку рубры" Петера Пуллана (Peter Pullan).

© Фото : Peter Pullan/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Marie Phelan/ IGPOTY Macro Art 14

"Камассия после дождя" Мари Фелан (Marie Phelan) заслужила самые оценки судей.

Marie Phelan. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
15 из 16

"Камассия после дождя" Мари Фелан (Marie Phelan) заслужила самые оценки судей.

© Фото : Marie Phelan/ IGPOTY Macro Art 14
© Фото : Rob Blanken/ IGPOTY Macro Art 14

"Охотник" Роба Бланкена (Rob Blanken) вошел в число лучших кадров конкурса.

Rob Blanken. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
16 из 16

"Охотник" Роба Бланкена (Rob Blanken) вошел в число лучших кадров конкурса.

© Фото : Rob Blanken/ IGPOTY Macro Art 14
1000000
Обсудить 0
ФотографияФото
Рекомендуем
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
Работа станции скорой медицинской помощи
При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
"Не мешайте политику с экономикой". Кто стоит за белорусскими стачками
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го
"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк
Татьяна и Никита
"Чуйка сработала, понимаете". Истории людей, поженившихся вслепую
Частный самолет, перевозящий блогера Алексея Навального, в аэропорту Омске
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
Вид на лес с высоты птичьего полета
Как не заблудиться в лесу и найти дорогу домой — советы поисковиков
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
Как кофе стал культурным феноменом — и в каких фильмах сыграл
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Рентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии
Спасение сердца: в Омской области доступен новый кардиостимулятор
Международный музыкальный фестиваль Жара. День третий
От Камчатки до Занзибара. Где звезды отдыхали этим летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
10:38При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Лента новостейМолния