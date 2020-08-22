Ботаническая петля и загаданные желания: лучшие макроснимки года
Победу в конкурсе жюри отдало поразительной "Ботанической петле" Бруно Милителли (Bruno Militelli).
Победу в конкурсе жюри отдало поразительной "Ботанической петле" Бруно Милителли (Bruno Militelli).
Вторым местом отметили живописное фото Энн Макинтайр (Anne MacIntyre) "Горы лепестков тюльпана".
Вторым местом отметили живописное фото Энн Макинтайр (Anne MacIntyre) "Горы лепестков тюльпана".
Тройку победителей замкнул кадр Чжан Е Фея (Zhang Ye Fei) "Семена пастушьей сумки".
Тройку победителей замкнул кадр Чжан Е Фея (Zhang Ye Fei) "Семена пастушьей сумки".
"Летающие желания" Кристины Звинакявичуте (Kristina Zvinakeviciute) исполнились. Кадр — в финале конкурса.
"Летающие желания" Кристины Звинакявичуте (Kristina Zvinakeviciute) исполнились. Кадр — в финале конкурса.
Екатерина Леонте (Ecaterina Leonte) придумала "Радужную лилию" во время самоизоляции. Обычный цветок, призма, немного фантазии — и результат в финале престижного смотра.
Екатерина Леонте (Ecaterina Leonte) придумала "Радужную лилию" во время самоизоляции. Обычный цветок, призма, немного фантазии — и результат в финале престижного смотра.
Еще одна работа победителя конкурса Бруно Милителли (Bruno Militelli) впечатлила жюри и вышла в финал.
Еще одна работа победителя конкурса Бруно Милителли (Bruno Militelli) впечатлила жюри и вышла в финал.
Оригинальный взгляд Петера Пуллана (Peter Pullan) на обычный эвкалипт впечатлил судей.
Оригинальный взгляд Петера Пуллана (Peter Pullan) на обычный эвкалипт впечатлил судей.
Фото Кристин Бланчин дос Сантос (Christine Blanchin dos Santos) "В поиске" получило самые высокие оценки.
Фото Кристин Бланчин дос Сантос (Christine Blanchin dos Santos) "В поиске" получило самые высокие оценки.
Тони Норт (Tony North) запечатлел танец бабочек-голубянок над яблочной мятой и снискал наивысшие оценки жюри.
Тони Норт (Tony North) запечатлел танец бабочек-голубянок над яблочной мятой и снискал наивысшие оценки жюри.
"Выгляни в окошко". Автор кадра Мингхуэй Юань (Minghui Yuan) — в финале конкурса макрофотографии.
"Выгляни в окошко". Автор кадра Мингхуэй Юань (Minghui Yuan) — в финале конкурса макрофотографии.
Наградой "Позирующему" Барборы Поливковой (Barbora Polivkova) стала высокая оценка жюри.
Наградой "Позирующему" Барборы Поливковой (Barbora Polivkova) стала высокая оценка жюри.
"Драгоценности" Вей Фу (Wei Fu) удостоены высокой оценки жюри.
"Драгоценности" Вей Фу (Wei Fu) удостоены высокой оценки жюри.
"Можете не снимать шляпу", Автор фото Ингеборга Хартгеринг-Грандия (Ingeborg Hartgerink-Grandia) и жюри не против.
"Можете не снимать шляпу", Автор фото Ингеборга Хартгеринг-Грандия (Ingeborg Hartgerink-Grandia) и жюри не против.
Жюри оценило "Загадку рубры" Петера Пуллана (Peter Pullan).
Жюри оценило "Загадку рубры" Петера Пуллана (Peter Pullan).
"Камассия после дождя" Мари Фелан (Marie Phelan) заслужила самые оценки судей.
"Камассия после дождя" Мари Фелан (Marie Phelan) заслужила самые оценки судей.
"Охотник" Роба Бланкена (Rob Blanken) вошел в число лучших кадров конкурса.
"Охотник" Роба Бланкена (Rob Blanken) вошел в число лучших кадров конкурса.