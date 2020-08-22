https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576173566.html
Лукашенко призвал местные власти не поддаваться на провокации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местные власти страны не поддаваться на провокации оппозиции. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T18:54
2020-08-22T18:54
2020-08-22T18:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> призвал местные власти страны не поддаваться на провокации оппозиции."Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Все, что они (оппозиция - ред.) говорят, - это фейки. Ситуация успокоится - и я все расскажу в деталях", - приводит слова Лукашенко официальный<a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-v-grodno-s-deputatami-oblastnogo-soveta-24372/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> сайт </a>президента.По его словам, задача местной власти заключается в том, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124461.html
Aruba Miro
Не поддаваться на провокации Лукашенко
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белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире