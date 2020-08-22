https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576166741.html
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатами Гродненского областного совета заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T18:00
2020-08-22T18:00
2020-08-22T18:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
нато
гродненская область
гродно
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с депутатами Гродненского областного совета заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики.По его словам, противники пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы"."Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств — это не просто так, в дипломатии не бывает такого", — приводит слова Лукашенко президентский <a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-v-grodno-s-deputatami-oblastnogo-soveta-24372/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайт</a>.Глава государства отметил, что самолеты F-16 уже находятся в 15-20 минутах подлета.Он напомнил, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a> перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>.Выступая ранее на военном полигоне под Гродно, Лукашенко заявлял, что НАТО перебрасывает войска к границам республики, чтобы "затащить сюда якобы нового президента", который впоследствии обратится к Западу за военной поддержкой.Приведение Вооруженных сил в полную боевую готовность и переброску войск на западное направление президент назвал "самым серьезным решением за четверть века".В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа заявлял, что альянс не угрожает Белорусии, и опроверг наращивание присутствия в регионе.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. МВД республики сообщало, что в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.
https://ria.ru/20200822/1576143786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576158055.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152182.html
Андрей Дашков
А как же мобилизация и учения в Витебске против России? Рассосалось?..
151
Александр И
Никак проснулся, батька? А тогда как насчёт Союзного Государства? Или опять "и нашим, и вашим"? Определись уже...
142
199
гродненская область
гродно
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, нато, гродненская область, гродно, белоруссия, безопасность, в мире
МИНСК, 22 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на встрече с депутатами Гродненского областного совета заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики.
По его словам, противники пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы".
"Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств — это не просто так, в дипломатии не бывает такого", — приводит слова Лукашенко президентский сайт
.
Глава государства отметил, что самолеты F-16 уже находятся в 15-20 минутах подлета.
"Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты — мы это видим и понимаем. Поэтому я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность", — добавил Лукашенко.
Он напомнил, что в Гродненскую область
перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК С-300
.
Выступая ранее на военном полигоне под Гродно, Лукашенко заявлял, что НАТО перебрасывает войска к границам республики, чтобы "затащить сюда якобы нового президента", который впоследствии обратится к Западу за военной поддержкой.
Приведение Вооруженных сил в полную боевую готовность и переброску войск на западное направление президент назвал "самым серьезным решением за четверть века".
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа заявлял, что альянс не угрожает Белорусии, и опроверг наращивание присутствия в регионе.
Ситуация в Белоруссии
После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. МВД республики сообщало, что в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.
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