https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576166741.html

Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатами Гродненского областного совета заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T18:00

2020-08-22T18:00

2020-08-22T18:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

нато

гродненская область

гродно

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с депутатами Гродненского областного совета заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границе республики.По его словам, противники пытаются "сломать" и "запугать" изнутри, а также открыто угрожают "с той стороны границы"."Вы, наверное, очень хорошо слышите эти угрозы из уст западных политиков. Если все начинают дуть в одну дуду и открыто заявлять о выделении финансовых средств — это не просто так, в дипломатии не бывает такого", — приводит слова Лукашенко президентский <a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-v-grodno-s-deputatami-oblastnogo-soveta-24372/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайт</a>.Глава государства отметил, что самолеты F-16 уже находятся в 15-20 минутах подлета.Он напомнил, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a> перебросили десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>.Выступая ранее на военном полигоне под Гродно, Лукашенко заявлял, что НАТО перебрасывает войска к границам республики, чтобы "затащить сюда якобы нового президента", который впоследствии обратится к Западу за военной поддержкой.Приведение Вооруженных сил в полную боевую готовность и переброску войск на западное направление президент назвал "самым серьезным решением за четверть века".В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа заявлял, что альянс не угрожает Белорусии, и опроверг наращивание присутствия в регионе.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. МВД республики сообщало, что в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.

https://ria.ru/20200822/1576143786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576158055.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152182.html

Андрей Дашков А как же мобилизация и учения в Витебске против России? Рассосалось?.. 151

Александр И Никак проснулся, батька? А тогда как насчёт Союзного Государства? Или опять "и нашим, и вашим"? Определись уже... 142

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гродненская область

гродно

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, нато, гродненская область, гродно, белоруссия, безопасность, в мире