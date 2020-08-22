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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576153446.html
Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему долго не появлялся на публике после прошедших выборов. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T16:16
2020-08-22T16:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> объяснил, почему долго не появлялся на публике после прошедших выборов."Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция - ред.) к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", - сказал Лукашенко <a href="https://russian.rt.com/ussr/news/776289-lukashenko-rossiya-belorussiya" target="_blank">телеканалу RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576141871.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов

16:16 22.08.2020
1819
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему долго не появлялся на публике после прошедших выборов.
"Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция - ред.) к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", - сказал Лукашенко телеканалу RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
сказал бы прямо испугался и обделался
22 августа, 16:17
Aruba Miro
400006
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