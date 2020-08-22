https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152182.html

Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию: "это трамплин, это наше общее мнение с Владимиром... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T16:05

2020-08-22T16:05

2020-08-22T17:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию: "это трамплин, это наше общее мнение с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>"."Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Лукашенко телеканалу <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.На вопрос телеканала, как сейчас проходит общение с Россией, Лукашенко ответил: "Хорошо проходит"."Это большой вопрос, мы поговорим. Но скажу главное. Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит: "Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии". Не в Белоруссии, это у вас, вот здесь, на западной границе. Давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении", - отметил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576149750.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152205.html

Aaz1970 А где твои западные «друзья»? Сколько гонора было перед выборами... 42

Homa Brut2020 Властям Белоруссии необходимо установить денежные премии для людей, которые будут сообщать им о тех, кто платит деньги за протесты. Поступать также как и США, разослать всем SMS о необходимости выполнять гражданский долг в интересах государства и сообщать о всех ставших им известными способах финансирования протестов, подготовки незаконных протестов и выявления зачинщиков! Клин клином вышибают. 26

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире