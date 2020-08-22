https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576148464.html

СМИ являются частью гибридной войны против Белоруссии, заявил Лукашенко

СМИ являются частью "гибридной войны", которая развязана против Белоруссии, заявил в субботу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:37

2020-08-22T15:37

2020-08-22T16:27

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> <strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> СМИ являются частью "гибридной войны", которая развязана против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в субботу президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы" (Координационный совет оппозиции Белоруссии – ред.). Сегодня средства массовой информации – это часть гибридной войны, которая завязана против Беларуси. Все сконцентрировано на средствах массовой информации. Начали давить, травить семьи, начали запугивать детей госслужащих, военных, журналистов – многие уже получили эти сигналы. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, трансляцию вел <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Как отметил глава государства, сегодня вокруг республики бродят "полдесятка правительств в изгнании, все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски и что-то положить в карман". "Появилась так называемая "черная сотня" в центре. И здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили – половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - заявил Лукашенко.Он также подчеркнул, что дает протестующим по всей стране "на раздумье" субботу и воскресенье, а с понедельника попросил на него не обижаться, поскольку "власть должна быть властью".Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек.В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152182.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576144556.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире