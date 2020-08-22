СМИ являются частью гибридной войны против Белоруссии, заявил Лукашенко
15:37 22.08.2020 (обновлено: 16:27 22.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. МИНСК, 22 авг - РИА Новости. СМИ являются частью "гибридной войны", которая развязана против Белоруссии, заявил в субботу президент республики Александр Лукашенко.
"Подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы" (Координационный совет оппозиции Белоруссии – ред.). Сегодня средства массовой информации – это часть гибридной войны, которая завязана против Беларуси. Все сконцентрировано на средствах массовой информации. Начали давить, травить семьи, начали запугивать детей госслужащих, военных, журналистов – многие уже получили эти сигналы. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию вел RT.
Как отметил глава государства, сегодня вокруг республики бродят "полдесятка правительств в изгнании, все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски и что-то положить в карман". "Появилась так называемая "черная сотня" в центре. И здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили – половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что дает протестующим по всей стране "на раздумье" субботу и воскресенье, а с понедельника попросил на него не обижаться, поскольку "власть должна быть властью".
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек.
В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.