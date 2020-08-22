https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576146700.html
Лукашенко прокомментировал ситуацию на западе Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что некоторые силы в Польше начали вспоминать о том периоде, когда белорусские земли были в одном с ней... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:25
2020-08-22T15:25
2020-08-22T15:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что некоторые силы в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> начали вспоминать о том периоде, когда белорусские земли были в одном с ней государстве и считались "восточными окраинами"."На западной границе неспокойно… Кто-то даже, потирая руки, я это знаю точно, вспоминает про "усходния крэсы" (восточные окраины – ред.), где всё белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля, земля суверенной Беларуси, где живут в мире и согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа", - сказал Лукашенко на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, комментируя политическую ситуацию в республике.Он подчеркнул, что свою землю надо защищать. "Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси (Гродненская область – ред.)", - заявил белорусский президент."Восточными окраинами" называли в том числе западные земли современной Белоруссии, когда они находились в составе Речи Посполитой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html
https://ria.ru/20200822/1576143786.html
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польша
гродно
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, польша, гродно, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
считает, что некоторые силы в Польше
начали вспоминать о том периоде, когда белорусские земли были в одном с ней государстве и считались "восточными окраинами".
"На западной границе неспокойно… Кто-то даже, потирая руки, я это знаю точно, вспоминает про "усходния крэсы" (восточные окраины – ред.), где всё белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля, земля суверенной Беларуси, где живут в мире и согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа", - сказал Лукашенко на митинге в Гродно
, комментируя политическую ситуацию в республике.
Он подчеркнул, что свою землю надо защищать. "Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси (Гродненская область – ред.)", - заявил белорусский президент.
"Восточными окраинами" называли в том числе западные земли современной Белоруссии, когда они находились в составе Речи Посполитой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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