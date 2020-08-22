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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576145186.html
Лукашенко: 60% видео людей с синяками после акций являются постановкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 60% видео в интернете с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, постановочные. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:14
2020-08-22T15:23
светлана тихановская
мвд белоруссии
гродно
оон
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что 60% видео в интернете с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, постановочные."Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% - постановочные кадры", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143277.html
https://ria.ru/20200822/koordinatory-1576144401.html
а за что отвечать? за адекватные действия при прямой угрозе жизни и здоровью сотрудников при исполнении?
25
Вот ведь не стыдно этому, извиняюсь, президенту. Смотреть на него неприятно. Высказалась бы, да забанят
13
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гродно
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, мвд белоруссии, гродно, оон, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: 60% видео людей с синяками после акций являются постановкой

15:14 22.08.2020 (обновлено: 15:23 22.08.2020)
959
© Sputnik / Светлана ЯценюкАкция протеста в Бресте
Акция протеста в Бресте
© Sputnik / Светлана Яценюк
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 60% видео в интернете с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, постановочные.
"Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% - постановочные кадры", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет RT.
Александр Лукашенко
Вчера, 14:58Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:07Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы
61700516
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииГродноООНАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
а за что отвечать? за адекватные действия при прямой угрозе жизни и здоровью сотрудников при исполнении?
22 августа, 15:21
dayzzgone 1
12000112
Вот ведь не стыдно этому, извиняюсь, президенту. Смотреть на него неприятно. Высказалась бы, да забанят
22 августа, 16:03
Aruba Miro
500008
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