https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576144556.html
Лукашенко: нашлись люди, толкающие Белоруссию в пропасть раздора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня нашлись люди, которые толкают страну в пропасть раздора и ненависти. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:08
2020-08-22T15:08
2020-08-22T15:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сегодня нашлись люди, которые толкают страну в пропасть раздора и ненависти."Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/news/776281-lukashenko-propast-razdor" target="_blank">RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200822/yazyk-1576144149.html
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гродно
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире