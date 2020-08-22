https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143704.html

Лукашенко призвал не допустить проникновения в страну оружия и боевиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пограничники не должны допустить того, чтобы боевики, провокаторы, оружие и боеприпасы попадали на... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:02

2020-08-22T15:02

2020-08-22T15:53

протесты в белоруссии

светлана тихановская

нато

гродно

молдавия

украина

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что пограничники не должны допустить того, чтобы боевики, провокаторы, оружие и боеприпасы попадали на территорию республики."Государственному пограничному комитету (поручаю – ред.) усилить по всему периметру госграницы охрану, перебирать каждого человека, который движется сюда с неправомерными целями. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию", - сказал Лукашенко в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> на митинге, который транслировал <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.Он также заявил, что поручил министерству обороны взять на "жесточайший контроль" передвижение всех военных подразделений стран-соседей, <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>."Подумайте, нужна ли на внешней границе ЕС после <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдовы</a> еще одна тяжелая гуманитарная точка?" - обратился Лукашенко к мировому сообществу.Президент также добавил, что он не должен "мотаться" по госгранице, инспектируя ситуацию, потому что в экономике страны много дел и проблем.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200822/voyska-1576144424.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576144556.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, нато, гродно, молдавия, украина, александр лукашенко, белоруссия, в мире