https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143277.html
Лукашенко прокомментировал действия милиции во время протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить и "не громить" милиционеров, если они "где-то ошиблись". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:58
2020-08-22T14:58
2020-08-22T15:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить и "не громить" милиционеров, если они "где-то ошиблись"."Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576145186.html
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Они ошиблись в том, что приняли не ту сторону, не осознав что Лука их использует для защиты своего тельца.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить и "не громить" милиционеров, если они "где-то ошиблись".
"Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет RT
.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.