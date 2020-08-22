https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576141871.html
Лукашенко заявил, что без него Белоруссию "покрошили бы и выплюнули"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если бы он перестал быть президентом, то республику бы "поломали, покрошили и выплюнули". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:47
2020-08-22T14:47
2020-08-22T15:14
светлана тихановская
гродно
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что если бы он перестал быть президентом, то республику бы "поломали, покрошили и выплюнули"."Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентства – ред.). Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Представьте только на минуту, перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал. Мы бы уже на этой площади не были хозяевами, нас (бы) поломали, покрошили и выплюнули", - заявил Лукашенко на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, касаясь политической ситуации в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576129847.html
Deyn Donovan
Как обычно у диктаторов- без них никто, ничего не сможет сделать. Уже эликсир бессмертия открыли? Как живут страны со сменяемой властью, и населением 1-3мил человек?
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6
гродно
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, гродно, александр лукашенко, белоруссия, в мире