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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576129847.html
Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении "за четверть века"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "самым серьезным решением за четверть века" усиление вооруженных сил и переброску войск на западное направление. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:11
2020-08-22T14:46
гродно
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал "самым серьезным решением за четверть века" усиление вооруженных сил и переброску войск на западное направление.Лукашенко посетил Гожский полигон, а позже приехал в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними ситуацию после выборов.Президент отметил, что больше всего его беспокоит "внешний фактор".Ранее он обвинил США и страны Евросоюза в "прямом вмешательстве" в ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. Там продолжаются массовые протесты против результатов голосования, в котором победил Лукашенко.По его словам, протестующих поддерживают страны НАТО, причем содействие, как считает белорусский президент, проявляется и в военном отношении.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html
Все пугает войной? А потом давить народ войсками будет.
113
Польше бы не мешало задуматься зачем ей этот канал , американские военные базы и ракеты , способные нести атомный боезаряд, и почему Германия от них хочет избавиться ,и зачем злить лишний раз русского медведя? И поможет ли им этот канал когда две наши армии возле польской границы со стороныКалининграда и Гродно? Не провацируйте русский народ всё может измениться буквально за неделю это ясно показывают события в Беларуси
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гродно, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении "за четверть века"

13:11 22.08.2020 (обновлено: 14:46 22.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "самым серьезным решением за четверть века" усиление вооруженных сил и переброску войск на западное направление.
Лукашенко посетил Гожский полигон, а позже приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними ситуацию после выборов.
Президент отметил, что больше всего его беспокоит "внешний фактор".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Ранее он обвинил США и страны Евросоюза в "прямом вмешательстве" в ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. Там продолжаются массовые протесты против результатов голосования, в котором победил Лукашенко.
По его словам, протестующих поддерживают страны НАТО, причем содействие, как считает белорусский президент, проявляется и в военном отношении.
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Протесты в БелоруссииГродноАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Все пугает войной? А потом давить народ войсками будет.
22 августа, 13:24
Deyn Donovan
33112175
Польше бы не мешало задуматься зачем ей этот канал , американские военные базы и ракеты , способные нести атомный боезаряд, и почему Германия от них хочет избавиться ,и зачем злить лишний раз русского медведя? И поможет ли им этот канал когда две наши армии возле польской границы со стороныКалининграда и Гродно? Не провацируйте русский народ всё может измениться буквально за неделю это ясно показывают события в Беларуси
22 августа, 13:12
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