https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576129847.html
Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении "за четверть века"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "самым серьезным решением за четверть века" усиление вооруженных сил и переброску войск на западное направление. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:11
2020-08-22T13:11
2020-08-22T14:46
гродно
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал "самым серьезным решением за четверть века" усиление вооруженных сил и переброску войск на западное направление.Лукашенко посетил Гожский полигон, а позже приехал в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там он встретился с силовиками и обсудил с ними ситуацию после выборов.Президент отметил, что больше всего его беспокоит "внешний фактор".Ранее он обвинил США и страны Евросоюза в "прямом вмешательстве" в ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. Там продолжаются массовые протесты против результатов голосования, в котором победил Лукашенко.По его словам, протестующих поддерживают страны НАТО, причем содействие, как считает белорусский президент, проявляется и в военном отношении.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html
Deyn Donovan
Все пугает войной? А потом давить народ войсками будет.
113
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
Польше бы не мешало задуматься зачем ей этот канал , американские военные базы и ракеты , способные нести атомный боезаряд, и почему Германия от них хочет избавиться ,и зачем злить лишний раз русского медведя? И поможет ли им этот канал когда две наши армии возле польской границы со стороныКалининграда и Гродно? Не провацируйте русский народ всё может измениться буквально за неделю это ясно показывают события в Беларуси
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гродно
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гродно, александр лукашенко, белоруссия, в мире