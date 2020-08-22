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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в "прямом вмешательстве" в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:44
2020-08-22T12:08
протесты в белоруссии
обсе
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> обвинил Запад в "прямом вмешательстве" в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов. "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE">ОБСЕ</a> — понятно, для чего они это делают", — приводит слова Лукашенко агентство <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html">Sputnik Беларусь</a>.Белорусский президент также усмотрел признаки "военной поддержки" протестующих странами НАТО.В целом ситуация в республике развивается "по плану цветных революций", добавил он. По его словам, "внешний фактор" появился в Белоруссии из-за того, что "власть на месте".Ранее Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" для защиты территориальной целостности Белоруссии. До этого на встрече с работниками одного из заводов он обвинил США и страны Евросоюза в организации "заварушки". В частности, президент заявил о наличии специального центра в Варшаве, где координируются действия протестующих.Ситуация в БелоруссииПосле выборов президента, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция, поддержавшая Светлану Тихановскую, не согласилась с итогами выборов.В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли три человека.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
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10
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7
белоруссия
РИА Новости
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обсе, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

11:44 22.08.2020 (обновлено: 12:08 22.08.2020)
1758
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
© REUTERS / Stringer
МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в "прямом вмешательстве" в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов.
"Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Белорусский президент также усмотрел признаки "военной поддержки" протестующих странами НАТО.

"Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
В целом ситуация в республике развивается "по плану цветных революций", добавил он. По его словам, "внешний фактор" появился в Белоруссии из-за того, что "власть на месте".
Ранее Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" для защиты территориальной целостности Белоруссии. До этого на встрече с работниками одного из заводов он обвинил США и страны Евросоюза в организации "заварушки". В частности, президент заявил о наличии специального центра в Варшаве, где координируются действия протестующих.

Ситуация в Белоруссии

После выборов президента, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста.
В голосовании победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция, поддержавшая Светлану Тихановскую, не согласилась с итогами выборов.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли три человека.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииОБСЕАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Выпереть всех послов за активное вмешательство в выборы.
22 августа, 11:48
sizif8
910000
Самозванец-президент-каратель Лука.
22 августа, 11:59
Андрей Туфиков
600004
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