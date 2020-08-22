https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124461.html
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает Sputnik... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:20
2020-08-22T11:20
2020-08-22T11:28
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", - приводятся в сообщении слова Лукашенко, посетившего военный полигон под <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Президент Белоруссии добавил, что "внешний фактор" решили подключить из-за того, что "власть у нас на месте".Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576096615.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576094764.html
Андрей Дашков
Все то он знает и контролирует.. А кто с Россией войну устроил? Пониматель..
30
Manf Nain
хватит об этом говорить.Проводи референдум по вхождению страны в состав России.Всё.
19
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гродно
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире