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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124461.html
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает Sputnik... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:20
2020-08-22T11:28
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", - приводятся в сообщении слова Лукашенко, посетившего военный полигон под <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Президент Белоруссии добавил, что "внешний фактор" решили подключить из-за того, что "власть у нас на месте".Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576096615.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576094764.html
Все то он знает и контролирует.. А кто с Россией войну устроил? Пониматель..
30
хватит об этом говорить.Проводи референдум по вхождению страны в состав России.Всё.
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гродно
белоруссия
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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии

11:20 22.08.2020 (обновлено: 11:28 22.08.2020)
16307
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает Sputnik Беларусь.
"Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", - приводятся в сообщении слова Лукашенко, посетившего военный полигон под Гродно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 14:54Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что не хочет переводить Белоруссию на военное положение
Президент Белоруссии добавил, что "внешний фактор" решили подключить из-за того, что "власть у нас на месте".
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.
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1851532259
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все то он знает и контролирует.. А кто с Россией войну устроил? Пониматель..
22 августа, 11:24
Андрей Дашков
2120007
хватит об этом говорить.Проводи референдум по вхождению страны в состав России.Всё.
22 августа, 11:39
Manf Nain
1411003
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