https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124461.html

Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает Sputnik... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:20

2020-08-22T11:20

2020-08-22T11:28

протесты в белоруссии

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что события в стране идут по "плану цветных революций" с участием "внешнего фактора", передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда", - приводятся в сообщении слова Лукашенко, посетившего военный полигон под <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Президент Белоруссии добавил, что "внешний фактор" решили подключить из-за того, что "власть у нас на месте".Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576096615.html

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576094764.html

Андрей Дашков Все то он знает и контролирует.. А кто с Россией войну устроил? Пониматель.. 30

Manf Nain хватит об этом говорить.Проводи референдум по вхождению страны в состав России.Всё. 19

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гродно

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире