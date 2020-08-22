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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124395.html
Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:17
2020-08-22T11:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Такое распоряжение глава государства отдал во время посещения военного полигона под городом <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>.Глава государства поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html
Для меня , россиянина, Лукашенко представляется истиным отцом нации белорусской! Никто, кроме него, не сделает больше для своей страны. Не слышал я про белорусских гастарбайтеров в России. А это значит им и у себя не плохо. Так в чём проблема тогда?
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гродно
белоруссия
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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии

11:17 22.08.2020
16234
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Такое распоряжение глава государства отдал во время посещения военного полигона под городом Гродно.
Глава государства поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует агентство.

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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Для меня , россиянина, Лукашенко представляется истиным отцом нации белорусской! Никто, кроме него, не сделает больше для своей страны. Не слышал я про белорусских гастарбайтеров в России. А это значит им и у себя не плохо. Так в чём проблема тогда?
22 августа, 11:41
РЛРус Ли
601003
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