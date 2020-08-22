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Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:12
2020-08-22T11:12
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, сообщает <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Глава государства&nbsp;прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно", - говорится в сообщении. Президенту доложат о замысле комплексных тактических учений со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.По информации агентства, Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Президенту доложат об обстановке и выполняемых задачах.В пятницу 22 августа начальник главного управления Генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны.Ранее сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.
https://ria.ru/20200821/1576102703.html
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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения

11:12 22.08.2020
896
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, сообщает Sputnik Беларусь.
"Глава государства прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно", - говорится в сообщении. Президенту доложат о замысле комплексных тактических учений со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.
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По информации агентства, Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Президенту доложат об обстановке и выполняемых задачах.
В пятницу 22 августа начальник главного управления Генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны.
Ранее сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.
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