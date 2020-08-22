https://ria.ru/20200822/lavrov-1576184626.html

США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров

Действия властей США говорят о стремлении сделать все, чтобы снять с себя все международные многосторонние обязательства, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T20:20

2020-08-22T20:20

2020-08-22T21:41

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

николас мадуро

сергей лавров

венесуэла

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Действия властей США говорят о стремлении сделать все, чтобы снять с себя все международные многосторонние обязательства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По его словам, о такой позиции <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> говорят экстерриториальные санкции.В той же степени, отметил министр, это относится и к <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>. Как указал глава российской дипломатии, когда США считают, что президент <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> "заслуживает наказания", они объявляют санкции против него."А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", — заключил глава МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576135514.html

Damir Aliev единственная страна, действительно заслуживающая ПОЛНОЙ изоляции - это сами США. они всем мешают жить 109

Андрей Мартынов Всё мечтали Россию изолировать, но с такой политикой всё идёт к тому, что скоро сами станут страной изгоем. 69

50

венесуэла

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), николас мадуро, сергей лавров, венесуэла, вашингтон (город), сша, в мире