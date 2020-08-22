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https://ria.ru/20200822/lavrov-1576184626.html
США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров
Действия властей США говорят о стремлении сделать все, чтобы снять с себя все международные многосторонние обязательства, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T20:20
2020-08-22T21:41
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
николас мадуро
сергей лавров
венесуэла
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Действия властей США говорят о стремлении сделать все, чтобы снять с себя все международные многосторонние обязательства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По его словам, о такой позиции <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> говорят экстерриториальные санкции.В той же степени, отметил министр, это относится и к <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>. Как указал глава российской дипломатии, когда США считают, что президент <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> "заслуживает наказания", они объявляют санкции против него."А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", — заключил глава МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576135514.html
единственная страна, действительно заслуживающая ПОЛНОЙ изоляции - это сами США. они всем мешают жить
109
Всё мечтали Россию изолировать, но с такой политикой всё идёт к тому, что скоро сами станут страной изгоем.
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венесуэла
вашингтон (город)
сша
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), николас мадуро, сергей лавров, венесуэла, вашингтон (город), сша, в мире

США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров

20:20 22.08.2020 (обновлено: 21:41 22.08.2020)
16416
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Действия властей США говорят о стремлении сделать все, чтобы снять с себя все международные многосторонние обязательства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, о такой позиции Вашингтона говорят экстерриториальные санкции.

"Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединенные Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана", — добавил Лавров.

В той же степени, отметил министр, это относится и к Венесуэле. Как указал глава российской дипломатии, когда США считают, что президент Николас Мадуро "заслуживает наказания", они объявляют санкции против него.
"А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", — заключил глава МИД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Николас МадуроСергей ЛавровВенесуэлаВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
единственная страна, действительно заслуживающая ПОЛНОЙ изоляции - это сами США. они всем мешают жить
22 августа, 20:53
Damir Aliev
10221112
Всё мечтали Россию изолировать, но с такой политикой всё идёт к тому, что скоро сами станут страной изгоем.
22 августа, 20:42
А Андрей Мартынов
6130203
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