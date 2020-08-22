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Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ
Посольство Украины в Финляндии выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:36
2020-08-22T15:03
саули ниинисте
владимир путин
финляндия
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как территорию России.Это произошло во время утреннего эфира, когда транслировали интервью президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинисте</a>.Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума в марте 2014-го.Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20200521/1571777590.html
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95
ООН признала Крым российским, включив население Крыма в число жителей России. Точка.
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финляндия
республика крым
севастополь
украина
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саули ниинисте, владимир путин, финляндия, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ

14:36 22.08.2020 (обновлено: 15:03 22.08.2020)
10084
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости. Посольство Украины в Финляндии выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как территорию России.
Это произошло во время утреннего эфира, когда транслировали интервью президента страны Саули Ниинисте.

"Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году как часть России. Требуем поменять карту", — говорится в сообщении диппредставительства на Facebook.

Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума в марте 2014-го.
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
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