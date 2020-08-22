https://ria.ru/20200822/krym-1576140392.html
Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ
Посольство Украины в Финляндии выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:36
2020-08-22T14:36
2020-08-22T15:03
саули ниинисте
владимир путин
финляндия
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1400x0_80_0_0_6916450875ee4ac378e2976699110186.jpg
<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как территорию России.Это произошло во время утреннего эфира, когда транслировали интервью президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинисте</a>.Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума в марте 2014-го.Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20200521/1571777590.html
elya.velichutina
Как же хохлы всем надоели. Уступают только Польше.
95
Alex Montie
ООН признала Крым российским, включив население Крыма в число жителей России. Точка.
93
35
финляндия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1400x0_80_0_0_54505c5bdcdcdb42c59b85bd15cc3d50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саули ниинисте, владимир путин, финляндия, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире