https://ria.ru/20200822/krym-1576140392.html

Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ

Посольство Украины в Финляндии выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:36

2020-08-22T14:36

2020-08-22T15:03

саули ниинисте

владимир путин

финляндия

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> выразило протест после того, как финская государственная телекомпания YLE продемонстрировала карту, где Крым обозначили как территорию России.Это произошло во время утреннего эфира, когда транслировали интервью президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинисте</a>.Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума в марте 2014-го.Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

https://ria.ru/20200521/1571777590.html

elya.velichutina Как же хохлы всем надоели. Уступают только Польше. 95

Alex Montie ООН признала Крым российским, включив население Крыма в число жителей России. Точка. 93

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финляндия

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саули ниинисте, владимир путин, финляндия, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире