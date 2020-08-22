https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576159663.html

Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч

Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:06

2020-08-22T17:06

2020-08-22T17:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Число умерших от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса </a>в мире достигло 800 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 800 тысяч человек, вылечились 14 760 490 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 22 984 824.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире