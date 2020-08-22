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https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576159663.html
Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч
Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:06
2020-08-22T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Число умерших от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса </a>в мире достигло 800 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 800 тысяч человек, вылечились 14 760 490 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 22 984 824.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире

Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч

17:06 22.08.2020 (обновлено: 17:08 22.08.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в мире достигло 800 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 800 тысяч человек, вылечились 14 760 490 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 22 984 824.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаВ мире
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