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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576146780.html
ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:25
2020-08-22T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей федоров
здоровье - общество
вциом
валерий федоров
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Федоров</a> на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.Также более половины жителей страны (58 процентов) ожидают второй волны коронавируса, за последний месяц этот показатель увеличился на шесть процентов.Считают, что второй волны не будет, только 30 процентов.Кроме того, в исследовании указано, что более половины россиян (56 процентов) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, 12 процентов уверены, что он обойдет их стороной, 13 процентов пока не задумывались об этом.По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Вциом, где вы этих пугливых россиян находите? Все у вас не как у людей. Большинство про вирус забыли уже.
26
ВЦИОМу верить-себя не уважать.
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9
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей федоров, здоровье - общество, вциом, валерий федоров, общество

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

15:25 22.08.2020 (обновлено: 19:30 22.08.2020)
14907
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.
Также более половины жителей страны (58 процентов) ожидают второй волны коронавируса, за последний месяц этот показатель увеличился на шесть процентов.
Считают, что второй волны не будет, только 30 процентов.
Кроме того, в исследовании указано, что более половины россиян (56 процентов) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, 12 процентов уверены, что он обойдет их стороной, 13 процентов пока не задумывались об этом.
По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФедоровЗдоровье - ОбществоВЦИОМВалерий ФедоровОбщество
Популярные комментарии
Вциом, где вы этих пугливых россиян находите? Все у вас не как у людей. Большинство про вирус забыли уже.
22 августа, 15:38
redhjk
14000012
ВЦИОМу верить-себя не уважать.
22 августа, 17:33
Владимир Воздроганов
1520103
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