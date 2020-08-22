https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576146780.html

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:25

2020-08-22T15:25

2020-08-22T19:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей федоров

здоровье - общество

вциом

валерий федоров

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Федоров</a> на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.Согласны на прививку 42 процента, шесть процентов опрошенных затруднились с ответом.Также более половины жителей страны (58 процентов) ожидают второй волны коронавируса, за последний месяц этот показатель увеличился на шесть процентов.Считают, что второй волны не будет, только 30 процентов.Кроме того, в исследовании указано, что более половины россиян (56 процентов) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, 12 процентов уверены, что он обойдет их стороной, 13 процентов пока не задумывались об этом.По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

redhjk Вциом, где вы этих пугливых россиян находите? Все у вас не как у людей. Большинство про вирус забыли уже. 26

Владимир Воздроганов ВЦИОМу верить-себя не уважать. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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