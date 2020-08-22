https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html

В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T02:52

2020-08-22T02:52

2020-08-22T08:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

ухань

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.Гебрейесус отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> надеется справиться быстрее. В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.Пандемия продлится долгоВ начале августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что пандемия COVID-19 продолжает являться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и отметил, что она будет длиться еще долго.Комитет выразил "признательность ВОЗ и партнерам за их усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и отметил ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии, указав на важность последовательных усилий общин, а также национальных, региональных и глобальных мер по борьбе с болезнью". Комитет также призвал молодежь играть активную роль в предотвращении распространения заболевания.Сроки вакцинацииЛюди начнут получать вакцину против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> не ранее первой половины 2021 года, заявил в конце июля директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине."Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.ПандемияВспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank" data-auto="true">Ухане</a>. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.В мире число зараженных превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек.Всего с начала пандемии в России выявили 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html

https://ria.ru/20200814/1575792405.html

Наталья Лобова Без технологий в 1918 года испанский грипп длился два года и с нашими "технологиями", которые свелись к закрытию народа дома и почти полной остановки экономики - тоже два года. Вопрос напрашивается сам собой. 30

Hose865855 Ну я переболел каким-то гриппом, через 3 месяца новый штамм, дальше что, я не собирался ходить в костюме ОБХЗ ,это дело государства, если объявляют карантин, так пускай это делают, а не самоизоляцией называют. 27

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ухань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, ухань