https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html
В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:52
2020-08-22T02:52
2020-08-22T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
ухань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:448:2048:1600_1400x0_80_0_0_2371299cce22b43d14dd437315457ab6.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.Гебрейесус отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> надеется справиться быстрее. В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.Пандемия продлится долгоВ начале августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что пандемия COVID-19 продолжает являться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и отметил, что она будет длиться еще долго.Комитет выразил "признательность ВОЗ и партнерам за их усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и отметил ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии, указав на важность последовательных усилий общин, а также национальных, региональных и глобальных мер по борьбе с болезнью". Комитет также призвал молодежь играть активную роль в предотвращении распространения заболевания.Сроки вакцинацииЛюди начнут получать вакцину против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> не ранее первой половины 2021 года, заявил в конце июля директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине."Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.ПандемияВспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank" data-auto="true">Ухане</a>. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.В мире число зараженных превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек.Всего с начала пандемии в России выявили 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html
https://ria.ru/20200814/1575792405.html
Наталья Лобова
Без технологий в 1918 года испанский грипп длился два года и с нашими "технологиями", которые свелись к закрытию народа дома и почти полной остановки экономики - тоже два года. Вопрос напрашивается сам собой.
30
Hose865855
Ну я переболел каким-то гриппом, через 3 месяца новый штамм, дальше что, я не собирался ходить в костюме ОБХЗ ,это дело государства, если объявляют карантин, так пускай это делают, а не самоизоляцией называют.
27
8
ухань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:256:2048:1792_1400x0_80_0_0_9678bf3ac8e47cad30d308f3e01edcf4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, ухань
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.
"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить", - сказал он.
Гебрейесус отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 ВОЗ
надеется справиться быстрее. В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.
Пандемия продлится долго
В начале августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что пандемия COVID-19 продолжает являться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и отметил, что она будет длиться еще долго.
Комитет выразил "признательность ВОЗ и партнерам за их усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и отметил ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии, указав на важность последовательных усилий общин, а также национальных, региональных и глобальных мер по борьбе с болезнью". Комитет также призвал молодежь играть активную роль в предотвращении распространения заболевания.
Сроки вакцинации
Люди начнут получать вакцину против коронавируса
не ранее первой половины 2021 года, заявил в конце июля директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.
"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.
Пандемия
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане
. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.
В мире число зараженных превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек.
Всего с начала пандемии в России выявили 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.