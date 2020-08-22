https://ria.ru/20200822/koordinatory-1576144401.html

Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зачинщиками массовых беспорядков в стране после президентских выборов были не белорусы, а иностранцы. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:07

2020-08-22T15:07

2020-08-22T15:46

светлана тихановская

гродно

варшава

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что зачинщиками массовых беспорядков в стране после президентских выборов были не белорусы, а иностранцы.Выступая на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в субботу, трансляцию которого вел <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>, Лукашенко напомнил о возможностях безвизового въезда туристов в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a> и республику."Через границу едут разные люди... Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков - не гродненцы, не белорусы. Они сидят там - под <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавой</a>, под Вильнюсом", - заявил белорусский президент.Он обратил внимание, "куда побежали" из страны альтернативные претенденты на пост президента. "Их ведь никто не гнобил, их никто не выгонял из Беларуси, они сами просили, некоторые, чтобы я их вывез и спас. Некоторые сделали круг через РФ и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и там (на Западе – ред.) осели. Неужели мы слепые, не видим, что происходит?" - продолжил Лукашенко.Он также назвал ненормальной ситуацию, что солдаты должны защищать на границе "этот клочок земли, нашу страну", а вместо этого вынуждены обеспечивать безопасность страны на площадях. "Нас в лапти обуют, мы даже не заметим", - предупредил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200822/protesty-1576137156.html

https://ria.ru/20200822/1576143786.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, гродно, варшава, александр лукашенко, белоруссия, в мире