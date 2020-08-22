Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы
15:07 22.08.2020 (обновлено: 15:46 22.08.2020)
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зачинщиками массовых беспорядков в стране после президентских выборов были не белорусы, а иностранцы.
Выступая на митинге в Гродно в субботу, трансляцию которого вел RT, Лукашенко напомнил о возможностях безвизового въезда туристов в Гродненскую область и республику.
"Через границу едут разные люди... Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков - не гродненцы, не белорусы. Они сидят там - под Варшавой, под Вильнюсом", - заявил белорусский президент.
Он обратил внимание, "куда побежали" из страны альтернативные претенденты на пост президента. "Их ведь никто не гнобил, их никто не выгонял из Беларуси, они сами просили, некоторые, чтобы я их вывез и спас. Некоторые сделали круг через РФ и Украину и там (на Западе – ред.) осели. Неужели мы слепые, не видим, что происходит?" - продолжил Лукашенко.
Он также назвал ненормальной ситуацию, что солдаты должны защищать на границе "этот клочок земли, нашу страну", а вместо этого вынуждены обеспечивать безопасность страны на площадях. "Нас в лапти обуют, мы даже не заметим", - предупредил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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