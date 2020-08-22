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Реконструкция канализации в Коктебеле начнется в сентябре
Строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле начнется в сентябре текущего года, сказал глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:25
2020-08-22T12:25
koktebel jazz party — 2020
фестиваль koktebel jazz party
дмитрий киселев
владимир путин
куба
коктебель
сша
общество
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Строительство канализационно-очистных сооружений в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> начнется в сентябре текущего года, сказал глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Feodosija/" target="_blank" data-auto="true">Феодосии</a> Сергей Бовтуненко."Сейчас проект (канализации) выполнен, получил положительное заключение экспертизы, с сентября месяца начнется первый этап строительства очистных сооружений", - сказал на пресс-конференции в субботу в Коктебеле Бовтуненко.Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a> в день его открытия в пятницу на пресс-конференции напомнил об экологических проблемах в Коктебеле, в том числе о том, что поселке до сих пор нет канализации. Киселев отметил, что "музыкальное качество фестиваля не сопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором он проводится".Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200822/naberezhnaya-1576125865.html
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koktebel jazz party — 2020, фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев, владимир путин, куба, коктебель, сша, общество

Реконструкция канализации в Коктебеле начнется в сентябре

12:25 22.08.2020
912
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле начнется в сентябре текущего года, сказал глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
"Сейчас проект (канализации) выполнен, получил положительное заключение экспертизы, с сентября месяца начнется первый этап строительства очистных сооружений", - сказал на пресс-конференции в субботу в Коктебеле Бовтуненко.
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Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев в день его открытия в пятницу на пресс-конференции напомнил об экологических проблемах в Коктебеле, в том числе о том, что поселке до сих пор нет канализации. Киселев отметил, что "музыкальное качество фестиваля не сопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором он проводится".
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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Koktebel Jazz Party — 2020Фестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевВладимир ПутинКубаКоктебельСШАОбщество
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