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На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз
Участник британской версии развлекательной программы "Кто хочет стать миллионером?" выиграл главный приз — один миллион фунтов стерлингов впервые за 14 лет,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:49
2020-08-22T02:49
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джереми кларксон
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Участник британской версии развлекательной программы "Кто хочет стать миллионером?" выиграл главный приз — один миллион фунтов стерлингов впервые за 14 лет, <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12459294/first-jackpot-winner-14-years-who-wants-to-be-millionaire/" target="_blank">сообщает</a> The Sun. Он правильно ответил на все 15 вопросов, став лишь шестым игроком, достигшего такого результата за 22-летнюю историю шоу, и первым у нынешнего ведущего Джереми Кларксона (занимает эту должность с 2018-го года).Личность победителя держится в секрете до выхода нового выпуска, который покажут в следующем месяце. Ведущий подчеркнул, что не может дождаться, когда зрители смогут все это увидеть. По мнению Джереми Кларксона, "это лучшее шоу, которое когда-либо было". В Великобритании первой обладательницей миллиона в 2000-м году стала Джудит Кеппел. Затем в 2001-м году главный приз забрал учитель физики Дэвид Эдвардс. В том же году победил <br>Роберт Бриджес. В 2004-м году миллионером стал Пэт Гибсон, а в 2006-м году <br>Ингрэм Уилкокс. В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
https://ria.ru/20200514/1571440232.html
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стиль жизни, новости культуры, джереми кларксон, великобритания, в мире

На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

02:49 22.08.2020
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© Фото : ITV1/Rachel JosephДжереми Кларксон в студии "Dock10 Studios"
Джереми Кларксон в студии Dock10 Studios
© Фото : ITV1/Rachel Joseph
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Участник британской версии развлекательной программы "Кто хочет стать миллионером?" выиграл главный приз — один миллион фунтов стерлингов впервые за 14 лет, сообщает The Sun.
Он правильно ответил на все 15 вопросов, став лишь шестым игроком, достигшего такого результата за 22-летнюю историю шоу, и первым у нынешнего ведущего Джереми Кларксона (занимает эту должность с 2018-го года).
"Мне казалось, что мы пронеслись через вопросы, — прокомментировал Кларксон. — Я не был уверен, что когда-нибудь смогу произнести эти бессмертные слова: "Вы только что выиграли миллион фунтов". Это было немного эмоционально, и очень здорово".
Личность победителя держится в секрете до выхода нового выпуска, который покажут в следующем месяце. Ведущий подчеркнул, что не может дождаться, когда зрители смогут все это увидеть. По мнению Джереми Кларксона, "это лучшее шоу, которое когда-либо было".
В Великобритании первой обладательницей миллиона в 2000-м году стала Джудит Кеппел. Затем в 2001-м году главный приз забрал учитель физики Дэвид Эдвардс. В том же году победил
Роберт Бриджес. В 2004-м году миллионером стал Пэт Гибсон, а в 2006-м году
Ингрэм Уилкокс.
В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
14 мая, 16:07
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500211
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