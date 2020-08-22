https://ria.ru/20200822/igra-1576095915.html

На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

Участник британской версии развлекательной программы "Кто хочет стать миллионером?" выиграл главный приз — один миллион фунтов стерлингов впервые за 14 лет,... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T02:49

2020-08-22T02:49

2020-08-22T02:49

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<strong>МОСКВА, 22 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Участник британской версии развлекательной программы "Кто хочет стать миллионером?" выиграл главный приз — один миллион фунтов стерлингов впервые за 14 лет, <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12459294/first-jackpot-winner-14-years-who-wants-to-be-millionaire/" target="_blank">сообщает</a> The Sun. Он правильно ответил на все 15 вопросов, став лишь шестым игроком, достигшего такого результата за 22-летнюю историю шоу, и первым у нынешнего ведущего Джереми Кларксона (занимает эту должность с 2018-го года).Личность победителя держится в секрете до выхода нового выпуска, который покажут в следующем месяце. Ведущий подчеркнул, что не может дождаться, когда зрители смогут все это увидеть. По мнению Джереми Кларксона, "это лучшее шоу, которое когда-либо было". В Великобритании первой обладательницей миллиона в 2000-м году стала Джудит Кеппел. Затем в 2001-м году главный приз забрал учитель физики Дэвид Эдвардс. В том же году победил <br>Роберт Бриджес. В 2004-м году миллионером стал Пэт Гибсон, а в 2006-м году <br>Ингрэм Уилкокс. В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).

https://ria.ru/20200514/1571440232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, джереми кларксон, великобритания, в мире