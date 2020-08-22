https://ria.ru/20200822/gubernator-1576140589.html

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил минздравом, на пост губернатора... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:37

2020-08-22T14:37

2020-08-22T14:37

владимир караник

александр лукашенко

гродненская область

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> принял решение назначить <a href="http://ria.ru/person_vladimir-karanik/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Караника</a>, который до настоящего времени руководил минздравом, на пост губернатора <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>.Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> с депутатами областного совета, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045527016/Lukashenko-naznachil-Karanika-gubernatorom-Grodnenskoy-oblasti.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>. Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.Ранее сообщалось, что утром в субботу Лукашенко прилетел в Гродненскую область, где посетил Гожский полигон и пункт постоянной дислокации Шестой отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576138239.html

afanaci Пупкин Такая же кадровая дурь, как и у нас. До министра здравоохранения должен был дорасти медик, успешно руководивший крупным медицинским центром и разбирающийся в медицине. Если манагеру всё равно чем командовать, медициной или областью, то командовать ими он будет одинаково плохо. 19

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гродненская область

гродно

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир караник, александр лукашенко, гродненская область, гродно, белоруссия, в мире