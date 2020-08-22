Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/grodno-1576150627.html
Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:54
2020-08-22T15:54
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
гродненская область
гродно
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576145533_0:163:3072:1891_1400x0_80_0_0_1d30b7ba61eecfc3952512daedaead61.jpg
<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> и городов <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>."Силам министерства внутренних дел, комитета государственной безопасности по Гродненской области поручаю: в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и в других городах области", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.Как отметил Лукашенко, "люди устали", так как привыкли жить в "спокойной, тихой, толерантной стране". "Люди увидели, что нам подбрасывают "головешки". Люди … просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим (протестами – ред.) заканчивать", - добавил глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали эту информацию.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143704.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576146700.html
люди устали", так как привыкли жить в "спокойной, тихой, толерантной стране" - Лука отжигает
16
1
гродненская область
гродно
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576145533_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_04d0819fa9c72e494d540a61c1158e41.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, гродненская область, гродно, белоруссия, оон, в мире

Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

15:54 22.08.2020
2420
© REUTERS / BelTA/Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
© REUTERS / BelTA/Andrei Stasevich
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
"Силам министерства внутренних дел, комитета государственной безопасности по Гродненской области поручаю: в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и в других городах области", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Вчера, 15:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал не допустить проникновения в страну оружия и боевиков
Как отметил Лукашенко, "люди устали", так как привыкли жить в "спокойной, тихой, толерантной стране". "Люди увидели, что нам подбрасывают "головешки". Люди … просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим (протестами – ред.) заканчивать", - добавил глава государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали эту информацию.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
Вчера, 15:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал ситуацию на западе Белоруссии
81310211
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродненская областьГродноБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
люди устали", так как привыкли жить в "спокойной, тихой, толерантной стране" - Лука отжигает
22 августа, 16:02
Aruba Miro
510028
Рекомендуем
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал об общении с Путиным на фоне событий в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал ситуацию на западе Белоруссии
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко рассказал об опасности ситуации в Белоруссии для России
Здание посольства Белоруссии в Варшаве
В Варшаве проходит акция в поддержку Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в его поддержку
Координаторов протестов поддерживают иностранные власти, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Автомобили скорой помощи у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
Организаторы перевозки Навального оценили расходы на транспортировку
Военнослужащие разворачивают триколор у музея Победы на Поклонной горе в Москве во время празднования Дня Государственного флага РФ
Перед Музеем Победы в Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко призвал местные власти не поддаваться на провокации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния