https://ria.ru/20200822/grodno-1576150627.html

Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:54

2020-08-22T15:54

2020-08-22T15:54

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> и городов <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>."Силам министерства внутренних дел, комитета государственной безопасности по Гродненской области поручаю: в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и в других городах области", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.Как отметил Лукашенко, "люди устали", так как привыкли жить в "спокойной, тихой, толерантной стране". "Люди увидели, что нам подбрасывают "головешки". Люди … просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим (протестами – ред.) заканчивать", - добавил глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали эту информацию.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143704.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576146700.html

Aruba Miro люди устали", так как привыкли жить в "спокойной, тихой, толерантной стране" - Лука отжигает 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, гродненская область, гродно, белоруссия, оон, в мире