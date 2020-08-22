https://ria.ru/20200822/griby-1576118940.html
Названо самое гиблое место для грибников
Спасатели МЧС рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу, а также пояснили, когда и зачем брать с собой палку на два метра выше собственного... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T03:11
2020-08-22T03:11
2020-08-22T03:23
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Спасатели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу, а также пояснили, когда и зачем брать с собой палку на два метра выше собственного роста.Если поход предполагает трудный маршрут, сплавы по реке, пересечение горной или труднопроходимой местности, то лучше зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС, заполнив онлайн-заявку.При походе в лес необходимо помнить о клещах. В целях безопасности можно использовать специальные противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то нужно одеваться так, чтобы была возможность провести быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой и одного тона — на ней легче заметить клещей.Спасатели также сообщают, что наибольшую опасность в лесу представляют болота. Нужно учитывать, что, двигаясь по болоту, силы тратятся быстрее, но скорость передвижения при этом крайне низкая. Если вы идете по лесу в темное время суток, то риск попасть в трясину возрастает. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574574780.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574283064.html
13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Спасатели МЧС
рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу, а также пояснили, когда и зачем брать с собой палку на два метра выше собственного роста.
"Собираясь за дикоросами, необходимо сообщить родным и близким, куда и по какому маршруту будете идти. Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды и в случае ухудшения климатических условий, таких как шквалистый ветер, проливной дождь или гроза, лучше воздержаться от похода. Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон, для того чтобы вызвать спасателей по телефону 101 или 112, если потеряетесь", - говорят специалисты.
Если поход предполагает трудный маршрут, сплавы по реке, пересечение горной или труднопроходимой местности, то лучше зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС, заполнив онлайн-заявку.
При походе в лес необходимо помнить о клещах. В целях безопасности можно использовать специальные противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то нужно одеваться так, чтобы была возможность провести быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой и одного тона — на ней легче заметить клещей.
Спасатели также сообщают, что наибольшую опасность в лесу представляют болота. Нужно учитывать, что, двигаясь по болоту, силы тратятся быстрее, но скорость передвижения при этом крайне низкая. Если вы идете по лесу в темное время суток, то риск попасть в трясину возрастает. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов.
"Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами, и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и легкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас (на два-три метра метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками", - рекомендуют специалисты.