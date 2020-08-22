https://ria.ru/20200822/griby-1576118940.html

Названо самое гиблое место для грибников

Спасатели МЧС рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу, а также пояснили, когда и зачем брать с собой палку на два метра выше собственного... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T03:11

2020-08-22T03:11

2020-08-22T03:23

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Спасатели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу, а также пояснили, когда и зачем брать с собой палку на два метра выше собственного роста.Если поход предполагает трудный маршрут, сплавы по реке, пересечение горной или труднопроходимой местности, то лучше зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС, заполнив онлайн-заявку.При походе в лес необходимо помнить о клещах. В целях безопасности можно использовать специальные противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то нужно одеваться так, чтобы была возможность провести быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой и одного тона — на ней легче заметить клещей.Спасатели также сообщают, что наибольшую опасность в лесу представляют болота. Нужно учитывать, что, двигаясь по болоту, силы тратятся быстрее, но скорость передвижения при этом крайне низкая. Если вы идете по лесу в темное время суток, то риск попасть в трясину возрастает. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574574780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574283064.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество