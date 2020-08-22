https://ria.ru/20200822/granitsa-1576181796.html
Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы
Белоруссия будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения, заявил глава республики Александр Лукашенко в ответ на информацию Минобороны об... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:56
2020-08-22T19:56
2020-08-22T19:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения, заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ответ на информацию Минобороны об участившихся полётах вблизи рубежей."Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения", - заявил Лукашенко в ходе посещения полигона в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>. Кадры его общения с военными показал телеканал <u><a href="http://www.ctv.by/">СТВ</a></u>.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин доложил президенту об участившихся случаев пролётов вблизи границы. "Подходят к границе разворачиваются", - сказал он."В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдёт, будем действовать в соответствии с законодательством", - сказал министр.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Aruba Miro
Остапа понесло. Успокойте его, где специалисты?
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Арсений Новиков
Белка перешла через границу. Лукашенко вздрогнул за столом. Может это танки НАТО? Что сказать? Скажу я им шалом.....)))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире