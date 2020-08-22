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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/granitsa-1576181796.html
Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы
Белоруссия будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения, заявил глава республики Александр Лукашенко в ответ на информацию Минобороны об... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:56
2020-08-22T19:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения, заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ответ на информацию Минобороны об участившихся полётах вблизи рубежей."Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения", - заявил Лукашенко в ходе посещения полигона в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>. Кадры его общения с военными показал телеканал <u><a href="http://www.ctv.by/">СТВ</a></u>.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин доложил президенту об участившихся случаев пролётов вблизи границы. "Подходят к границе разворачиваются", - сказал он."В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдёт, будем действовать в соответствии с законодательством", - сказал министр.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Остапа понесло. Успокойте его, где специалисты?
50
Белка перешла через границу. Лукашенко вздрогнул за столом. Может это танки НАТО? Что сказать? Скажу я им шалом.....)))
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы

19:56 22.08.2020 (обновлено: 19:59 22.08.2020)
9446
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Белоруссия будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения, заявил глава республики Александр Лукашенко в ответ на информацию Минобороны об участившихся полётах вблизи рубежей.
"Без предупреждения! Если они нарушают госграницу, мы реагируем без предупреждения", - заявил Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области. Кадры его общения с военными показал телеканал СТВ.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту об участившихся случаев пролётов вблизи границы. "Подходят к границе разворачиваются", - сказал он.
"В воскресенье ветер в нашу сторону, если так произойдёт, будем действовать в соответствии с законодательством", - сказал министр.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Остапа понесло. Успокойте его, где специалисты?
22 августа, 20:03
Aruba Miro
8100239
Белка перешла через границу. Лукашенко вздрогнул за столом. Может это танки НАТО? Что сказать? Скажу я им шалом.....)))
22 августа, 20:03
Арсений Новиков
8300133
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