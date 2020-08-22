Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200822/goroskop-1576108216.html
Названы знаки зодиака, которым тяжелее всех справляться с переживаниями
Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которым тяжелее остальных справляться с эмоциями и переживаниями. Они начинают... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T06:38
2020-08-22T06:38
культура
гороскоп
астрология
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_adf265ecc3988c7dde9b1a2536384e0d.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которым тяжелее остальных справляться с эмоциями и переживаниями. Они начинают настолько глубоко погружаться в себя, особенно если это связано с романтическими отношениями, что им сложно заниматься чем-либо еще, <a href="https://www.yourtango.com/2019323487/horoscope-five-emotional-zodiac-signs-always-in-their-feelings" target="_blank">сообщает</a> YourTango. Так, <strong>Рыбы</strong> абсолютно не приемлют подлости, несправедливости или жестокости. Если они столкнутся с проявлением подобных качеств, им потребуется много времени, чтобы прийти в себя и разобраться в своих чувствах. Они не могут просто отмахнуться от этого и двигаться дальше. Если представители этого знака увидят, что кто-то, кого они любят, ведет себя так, они просто этого не поймут. Подобное поведение, скорее всего, настолько ранит Рыб, что они даже не смогут поговорить с человеком, совершившим такой оскорбительный поступок.Кристина Шенвальд считает, что основная проблема <strong>Раков</strong> состоит в том, что они часто переживает не только за себя, но и за других. Им свойственно принимать к сердцу чувства других людей так же близко, как свои. При это Ракам даже не обязательно рассказывать об этом. Представители этого знака улавливают эмоции по движениям, мимике и тону голоса. И хотя и без того ранимым Ракам не стоило бы так переживать за других, они все равно это делают. <strong>Овнов </strong>часто неправильно понимают, ведь они выглядят такими самодостаточными и деловыми. Но правда состоит в том, что у представителей этого знака эмоциональных взлетов и падений может быть больше, чем у всех остальных. Просто они не переживают из-за этого до определенного момента, так как обычно очень заняты. Но когда приходит время разобраться в себе, Овнам приходится нелегко. Не исключено, что чувства в итоге одолеют их. Представители этого знака склонны слишком часто вспоминать о неудачах и печальных моментах, а потом накручивать себя. Каждый раз, когда Девы возвращаются к болезненному воспоминанию, им кажется, что это было буквально вчера, из-за чего им становится только больнее. Еще одна их особенность в том, что они хотят получить ответы даже на риторические вопросы. Представители этого знака будут до последнего выяснять, почему все произошло именно так, и можно ли было поступить иначе. Когда <strong>Скорпионы</strong> сильно потрясены из-за чего-то (обычно из-за горя), они замыкаются и уходят в себя. Кристина Шенвальд объясняет, что в такие моменты им нужно находиться в тихом и темном месте, где они могут побыть наедине с собой, своими мыслями и болью. Даже если Скорпионы чувствуют себя обиженными, обманутыми или преданными, они не покажут вида. При этом чем больше они сосредотачиваются на боли, тем сильнее негативные эмоции в них усиливаются, поднимая в памяти другие, не менее печальные воспоминания. Все это заставляет Скорпионов чувствовать себя еще хуже.
https://ria.ru/20200809/1575500749.html
https://ria.ru/20200712/1574173829.html
https://ria.ru/20200613/1572822168.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_23:0:912:667_1400x0_80_0_0_5787de2a054891428034a35367ca9c4e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которым тяжелее всех справляться с переживаниями

06:38 22.08.2020
82167
© Depositphotos / AndrewLozovyiРасстроенная девушка
Расстроенная девушка
© Depositphotos / AndrewLozovyi
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которым тяжелее остальных справляться с эмоциями и переживаниями. Они начинают настолько глубоко погружаться в себя, особенно если это связано с романтическими отношениями, что им сложно заниматься чем-либо еще, сообщает YourTango.
Так, Рыбы абсолютно не приемлют подлости, несправедливости или жестокости. Если они столкнутся с проявлением подобных качеств, им потребуется много времени, чтобы прийти в себя и разобраться в своих чувствах. Они не могут просто отмахнуться от этого и двигаться дальше. Если представители этого знака увидят, что кто-то, кого они любят, ведет себя так, они просто этого не поймут. Подобное поведение, скорее всего, настолько ранит Рыб, что они даже не смогут поговорить с человеком, совершившим такой оскорбительный поступок.
Молодые люди ссорятся
9 августа, 00:41Культура
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
Кристина Шенвальд считает, что основная проблема Раков состоит в том, что они часто переживает не только за себя, но и за других. Им свойственно принимать к сердцу чувства других людей так же близко, как свои. При это Ракам даже не обязательно рассказывать об этом. Представители этого знака улавливают эмоции по движениям, мимике и тону голоса. И хотя и без того ранимым Ракам не стоило бы так переживать за других, они все равно это делают.
Овнов часто неправильно понимают, ведь они выглядят такими самодостаточными и деловыми. Но правда состоит в том, что у представителей этого знака эмоциональных взлетов и падений может быть больше, чем у всех остальных. Просто они не переживают из-за этого до определенного момента, так как обычно очень заняты. Но когда приходит время разобраться в себе, Овнам приходится нелегко. Не исключено, что чувства в итоге одолеют их.

"Девы гораздо более эмоциональные, чем могут показаться на первый взгляд", — утверждает Кристина Шенвальд.

Представители этого знака склонны слишком часто вспоминать о неудачах и печальных моментах, а потом накручивать себя. Каждый раз, когда Девы возвращаются к болезненному воспоминанию, им кажется, что это было буквально вчера, из-за чего им становится только больнее. Еще одна их особенность в том, что они хотят получить ответы даже на риторические вопросы. Представители этого знака будут до последнего выяснять, почему все произошло именно так, и можно ли было поступить иначе.
Печальная девушка
12 июля, 06:38Культура
Названы знаки зодиака, которые легко поддаются переменам настроения
Когда Скорпионы сильно потрясены из-за чего-то (обычно из-за горя), они замыкаются и уходят в себя. Кристина Шенвальд объясняет, что в такие моменты им нужно находиться в тихом и темном месте, где они могут побыть наедине с собой, своими мыслями и болью. Даже если Скорпионы чувствуют себя обиженными, обманутыми или преданными, они не покажут вида. При этом чем больше они сосредотачиваются на боли, тем сильнее негативные эмоции в них усиливаются, поднимая в памяти другие, не менее печальные воспоминания. Все это заставляет Скорпионов чувствовать себя еще хуже.
Молодая пара
13 июня, 07:29Культура
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
751518171221
КультурагороскопастрологияСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го
"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк
Пляж в Анапе
В Анапе море превратилось в "зеленую кашу" из-за наплыва туристов
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
В России отреагировали на план Зеленского "вернуть" Крым
Крым
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Алексей Навальный
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин
Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Названы остающиеся в "красной зоне" по COVID-19 регионы
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
"Не мешайте политику с экономикой". Кто стоит за белорусскими стачками
Море
Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
Раковые клетки
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Татьяна и Никита
"Чуйка сработала, понимаете". Истории людей, поженившихся вслепую
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
10:38При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Лента новостейМолния