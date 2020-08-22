https://ria.ru/20200822/goroskop-1576108216.html

Названы знаки зодиака, которым тяжелее всех справляться с переживаниями

Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которым тяжелее остальных справляться с эмоциями и переживаниями. Они начинают... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T06:38

2020-08-22T06:38

2020-08-22T06:38

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<strong>МОСКВА, 22 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которым тяжелее остальных справляться с эмоциями и переживаниями. Они начинают настолько глубоко погружаться в себя, особенно если это связано с романтическими отношениями, что им сложно заниматься чем-либо еще, <a href="https://www.yourtango.com/2019323487/horoscope-five-emotional-zodiac-signs-always-in-their-feelings" target="_blank">сообщает</a> YourTango. Так, <strong>Рыбы</strong> абсолютно не приемлют подлости, несправедливости или жестокости. Если они столкнутся с проявлением подобных качеств, им потребуется много времени, чтобы прийти в себя и разобраться в своих чувствах. Они не могут просто отмахнуться от этого и двигаться дальше. Если представители этого знака увидят, что кто-то, кого они любят, ведет себя так, они просто этого не поймут. Подобное поведение, скорее всего, настолько ранит Рыб, что они даже не смогут поговорить с человеком, совершившим такой оскорбительный поступок.Кристина Шенвальд считает, что основная проблема <strong>Раков</strong> состоит в том, что они часто переживает не только за себя, но и за других. Им свойственно принимать к сердцу чувства других людей так же близко, как свои. При это Ракам даже не обязательно рассказывать об этом. Представители этого знака улавливают эмоции по движениям, мимике и тону голоса. И хотя и без того ранимым Ракам не стоило бы так переживать за других, они все равно это делают. <strong>Овнов </strong>часто неправильно понимают, ведь они выглядят такими самодостаточными и деловыми. Но правда состоит в том, что у представителей этого знака эмоциональных взлетов и падений может быть больше, чем у всех остальных. Просто они не переживают из-за этого до определенного момента, так как обычно очень заняты. Но когда приходит время разобраться в себе, Овнам приходится нелегко. Не исключено, что чувства в итоге одолеют их. Представители этого знака склонны слишком часто вспоминать о неудачах и печальных моментах, а потом накручивать себя. Каждый раз, когда Девы возвращаются к болезненному воспоминанию, им кажется, что это было буквально вчера, из-за чего им становится только больнее. Еще одна их особенность в том, что они хотят получить ответы даже на риторические вопросы. Представители этого знака будут до последнего выяснять, почему все произошло именно так, и можно ли было поступить иначе. Когда <strong>Скорпионы</strong> сильно потрясены из-за чего-то (обычно из-за горя), они замыкаются и уходят в себя. Кристина Шенвальд объясняет, что в такие моменты им нужно находиться в тихом и темном месте, где они могут побыть наедине с собой, своими мыслями и болью. Даже если Скорпионы чувствуют себя обиженными, обманутыми или преданными, они не покажут вида. При этом чем больше они сосредотачиваются на боли, тем сильнее негативные эмоции в них усиливаются, поднимая в памяти другие, не менее печальные воспоминания. Все это заставляет Скорпионов чувствовать себя еще хуже.

https://ria.ru/20200809/1575500749.html

https://ria.ru/20200712/1574173829.html

https://ria.ru/20200613/1572822168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры