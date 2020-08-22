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Перед Музеем Победы в Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров
Сотни человек развернули российский флаг площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в Москве в День государственного флага РФ, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:56
2020-08-22T22:33
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Сотни человек развернули российский флаг площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в День государственного флага РФ, сообщили в пресс-службе музея."Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 22 августа. В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что торжественная церемония прошла под российский гимн, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.Впервые триколор был развернут 11 июня 2014 года накануне празднования Дня России на стадионе "Москвич". Факт развертывания "Самого Большого Флага России" зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". После завершения церемонии флаг был передан на хранение Музею Победы. С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у стен Музея Победы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576131037.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
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60
москва, общество

Перед Музеем Победы в Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров

15:56 22.08.2020 (обновлено: 22:33 22.08.2020)
964
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие разворачивают триколор у музея Победы на Поклонной горе в Москве во время празднования Дня Государственного флага РФ
Военнослужащие разворачивают триколор у музея Победы на Поклонной горе в Москве во время празднования Дня Государственного флага РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сотни человек развернули российский флаг площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в Москве в День государственного флага РФ, сообщили в пресс-службе музея.
"Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 22 августа. В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
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Выразить патриотизм. В Госдуме уточнили, что можно делать с флагом РФ
Отмечается, что торжественная церемония прошла под российский гимн, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.
Впервые триколор был развернут 11 июня 2014 года накануне празднования Дня России на стадионе "Москвич". Факт развертывания "Самого Большого Флага России" зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". После завершения церемонии флаг был передан на хранение Музею Победы. С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у стен Музея Победы.
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МоскваОбщество
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