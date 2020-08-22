https://ria.ru/20200822/flag-1576151027.html

Перед Музеем Победы в Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров

Сотни человек развернули российский флаг площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в Москве в День государственного флага РФ, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:56

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москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Сотни человек развернули российский флаг площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в День государственного флага РФ, сообщили в пресс-службе музея."Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 22 августа. В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что торжественная церемония прошла под российский гимн, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.Впервые триколор был развернут 11 июня 2014 года накануне празднования Дня России на стадионе "Москвич". Факт развертывания "Самого Большого Флага России" зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". После завершения церемонии флаг был передан на хранение Музею Победы. С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у стен Музея Победы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576131037.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона. 2020-08-22T15:56 true PT1M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество