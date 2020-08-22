https://ria.ru/20200822/ekho-1576119275.html

Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне

Плохое соединение с базовой станцией, достаточное расстояние от нее или слишком большое количество пользователей могут приводить к ухудшению качества передачи... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T04:02

2020-08-22T04:02

2020-08-22T04:02

денис кусков

москва

телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Плохое соединение с базовой станцией, достаточное расстояние от нее или слишком большое количество пользователей могут приводить к ухудшению качества передачи голосовой услуги, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200822/831939033.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> генеральный директор TelecomDaily <a href="http://ria.ru/person_bb9aa8d56b8b66ed047ee339b5f09b16/" target="_blank" data-auto="true">Денис Кусков</a>.На самом деле не только эхо, но и такие показатели, как “железный” голос и возможность получения звука только через какой-то промежуток времени, после которого говорит другой абонент – все это свидетельствует об ухудшении качества передачи голосовой услуги. Есть так называемые характеристики, которые должны находиться на уровне – это коэффициент качества голосовой связи, который в идеальном варианте должен быть ближе к пятерке. "В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> по итогам нашего тестирования в конце прошлого года большинство операторов находилось на уровне четырех баллов – что уже очень хорошо", — пояснил эксперт.

https://ria.ru/20200822/telefon-1576118910.html

Адам Ваксель Когда у товарища майора в телефоне заканчивается плёнка, он начинает записывать от руки и повторяет, чтобы лучше запомнить услышанное. 10

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кусков, москва, телефон, технологии