https://ria.ru/20200822/efremov-1576119931.html

Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала отказ актера от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Соответствующий пост она разместила в Twitter. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T06:21

2020-08-22T06:21

2020-08-22T06:21

эльман пашаев

анна мария ефремова

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> Дочь <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_anna-mariya-efremova/" target="_blank">Анна Мария</a> прокомментировала отказ актера от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Соответствующий пост она разместила в <a href="https://twitter.com/home" target="_blank">Twitter</a>."Ну, наконец-то, Господи", - написала она.Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг Пашаева, заявив, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг адвоката артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.Смертельное ДТП в центре МосквыРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200821/stebunov-1576105955.html

Прохожий Пролетающий А вы не знали что военные иногда погибают?! Они знают на что идут. Вот только за что? За что погиб этот генерал в Сирии? За большие деньги или нефть российских олигархов? Если за ЭТО,туда и дорога. 60

иван иванов первый Ефремов и Навальный ...Все,что,происходит с ними и вокруг них уже несколько дней только и интересует СМИ,как важнейшие события в мире.Доже гибель генерала в Сирии достойна на их фоне лишь мельком быть упомянута. Куда катимся? 35

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, анна мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия