https://ria.ru/20200822/efremov-1576118032.html

Трунов оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева

Новые адвокаты обвиняемого в совершении смертельного ДТП Михаила Ефремова столкнутся с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T01:22

2020-08-22T01:22

2020-08-22T06:54

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

игорь трунов

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> Новые адвокаты обвиняемого в совершении смертельного <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> столкнутся с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых экспертиз, такое мнение в эфире <a href="https://nsn.fm/different/urist-rasskazal-o-slozhnostyah-stoyaschih-pered-novymi-advokatami-efremova" target="_blank">НСН</a> выразил президент Союза адвокатов России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Trunov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Трунов</a>.Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг Пашаева артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда."Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, дополнительные экспертизы. Расследование ДТП – это, прежде всего, технологический процесс, экспертный процесс. Лучше всего работать с самого начала", - заявил Трунов.По его словам, суд обязан предоставить возможность вступающему в дело юристу ознакомиться с материалами, однако на дополнительное расследование и экспертизы много времени не дадут."Это ослабляет возможности адвоката, когда он входит в судебное дело, которое уже началось, но в принципе хороший специалист с этим справится", - заключил он.Смертельное ДТП в центре МосквыРезонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html

https://ria.ru/20200821/efremov-1576111225.html

santipiat От перестановки составляющих сумма не меняется - зажравшийся мажор-алкаш убил человека. Место ему - на нарах. 71

Николай Маров Лучше бы глава союза адвокатов объяснил, как этот Пашаев вообще получил корочки адвоката. Это не адвокат, а какой-то фрик. 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, игорь трунов, михаил ефремов, происшествия