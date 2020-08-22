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https://ria.ru/20200822/efremov-1576118032.html
Трунов оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
Новые адвокаты обвиняемого в совершении смертельного ДТП Михаила Ефремова столкнутся с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T01:22
2020-08-22T06:54
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
игорь трунов
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> Новые адвокаты обвиняемого в совершении смертельного <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> столкнутся с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых экспертиз, такое мнение в эфире <a href="https://nsn.fm/different/urist-rasskazal-o-slozhnostyah-stoyaschih-pered-novymi-advokatami-efremova" target="_blank">НСН</a> выразил президент Союза адвокатов России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Trunov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Трунов</a>.Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг Пашаева артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда."Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, дополнительные экспертизы. Расследование ДТП – это, прежде всего, технологический процесс, экспертный процесс. Лучше всего работать с самого начала", - заявил Трунов.По его словам, суд обязан предоставить возможность вступающему в дело юристу ознакомиться с материалами, однако на дополнительное расследование и экспертизы много времени не дадут."Это ослабляет возможности адвоката, когда он входит в судебное дело, которое уже началось, но в принципе хороший специалист с этим справится", - заключил он.Смертельное ДТП в центре МосквыРезонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html
https://ria.ru/20200821/efremov-1576111225.html
От перестановки составляющих сумма не меняется - зажравшийся мажор-алкаш убил человека. Место ему - на нарах.
71
Лучше бы глава союза адвокатов объяснил, как этот Пашаев вообще получил корочки адвоката. Это не адвокат, а какой-то фрик.
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россия
РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, игорь трунов, михаил ефремов, происшествия

Трунов оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева

01:22 22.08.2020 (обновлено: 06:54 22.08.2020)
42275
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Новые адвокаты обвиняемого в совершении смертельного ДТП Михаила Ефремова столкнутся с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых экспертиз, такое мнение в эфире НСН выразил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг Пашаева артист объяснил тем, что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
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"Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, дополнительные экспертизы. Расследование ДТП – это, прежде всего, технологический процесс, экспертный процесс. Лучше всего работать с самого начала", - заявил Трунов.
По его словам, суд обязан предоставить возможность вступающему в дело юристу ознакомиться с материалами, однако на дополнительное расследование и экспертизы много времени не дадут.
"Это ослабляет возможности адвоката, когда он входит в судебное дело, которое уже началось, но в принципе хороший специалист с этим справится", - заключил он.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
291328101547
Обсудить 11
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийИгорь ТруновМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
От перестановки составляющих сумма не меняется - зажравшийся мажор-алкаш убил человека. Место ему - на нарах.
22 августа, 04:45
ssantipiat
6800003
Лучше бы глава союза адвокатов объяснил, как этот Пашаев вообще получил корочки адвоката. Это не адвокат, а какой-то фрик.
22 августа, 08:02
НМНиколай Маров
1410000
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