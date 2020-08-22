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Эксперты предсказали рост интереса к драгоценным камням из-за пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к обрушению экономик и миллионным потерям рабочих мест, но в тоже время общая финансовая неопределенность... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:05
2020-08-22T10:05
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коронавирус covid-19
россия
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<strong>ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Пандемия коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> привела к обрушению экономик и миллионным потерям рабочих мест, но в тоже время общая финансовая неопределенность может усилить интерес к стабильным и долгосрочным инвестициям, какими являются винтажные наручные часы и драгоценные камни, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Осознанный выборВ период пандемии коллекционеры не изменили своей страсти, но поменяли отношение к покупкам, начав делать осознанный выбор, рассказала РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни и основатель швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук."Изменилось отношение к покупке, эмоции отошли на второй план, остался осознанный выбор. Коллекционеры не оставляют свою страсть без внимания даже во время пандемии, наоборот, появилось время на поиск вожделенного украшения. Онлайн-аукционы апреля показали повышенную активность и интерес, но другое дело, что для продажи сейчас не самое лучшее время, поэтому предложения действительно достойных украшений во время пандемии весьма ограничены", - сказала она.По ее словам, люди, в целом, стали больше интересоваться вопросом вложения денег в ювелирные украшения для диверсификации рисков. Однако нельзя говорить о том, что это приобрело массовый характер, так как люди пока не доверяют этому финансовому инструменту. Сегодня покупка ювелирного украшения рассматривается как сбережение средств "на черный день" или подарок к памятной дате. Кроме того, в цене ювелирного украшения, помимо стоимости камней, материалов, работы по дизайну и изготовлению заложена стоимость коммерческих расходов и в ряде случаев она выше стоимости затрат на производство, поэтому при продаже на вторичном рынке возможно вернуть лишь частичную стоимость материалов и работ, и для многих это становится неприятным сюрпризом."Но если мы говорим о камнях, то с точки зрения инвестиционной привлекательности они выглядят интереснее, чем украшения. Действительно, есть несколько позиций в драгоценных камнях, которые демонстрируют уверенный рост цен десятилетиями, но такие камни большая редкость и подобная серьезная покупка без специальных навыков и знаний рынка часто приводит к ошибке", - отметила эксперт.Бровчук добавила, что итоги июньских и июльских аукционов Christie's и <a href="http://ria.ru/organization_Sotheby_s/" target="_blank" data-auto="true">Sotheby's</a> не сильно обрадовали ювелирное сообщество. Однако история показывает, что после больших потрясений, таких как войны и кризисы, люди стараются побаловать себя красивыми вещами, поэтому не исключено увеличение спроса на украшения после пандемии.Коллекция качестваС начала пандемии значительно вырос интерес покупателей к качественным винтажным часам как одному из направлений долгосрочных инвестиций, заявил РИА Новости эксперт по утилитарным винтажным часам с более чем тридцатилетним стажем и владелец магазина винтажных часов Рой Давидофф."Да, было заметное изменение в секторе винтажных часов в сторону качества. Это стало особенно заметно в период пандемии. Люди перестали доверять банкам и валютам, решили минимизировать риски и расширить направления своих инвестиций. Они стали инвестировать в часы", - рассказал он.По его словам, покупка качественных винтажных часов сравнима с инвестицией в золото, бриллианты или недвижимость."Люди инвестируют в бонды, недвижимость, золото и бриллианты. Золото подорожало, бриллианты подорожали и очень подорожали часы. При этом мы не увидели много новых покупателей. Дело в том, что рынок уже сформировался. Однако поменялись приоритеты инвестиций. Люди теперь требуют качественные модели", - объясняет эксперт.Он считает, что данный тренд продолжится и после пандемии, так как интерес к винтажным часам постепенно повышается. Кроме того, стали расти цены на определенные модели."Обычно цены растут в кризис. Они поднимались после 9/11, немного выросли в 2008 году. Сейчас в моем сегменте рынка, среди спортивных и утилитарных моделей самые высокие цены за 30 лет", - отметил Давидофф.Интерес не только из-за пандемииЕго слова подтверждаются результатами аукционов, которые прошли в июне и июле. В частности, часовой аукцион Phillips в июне завершил торги с белой перчаткой, что означает, что абсолютно все лоты были проданы."С начала карантина, спустя 2-3 недели, мы отметили рост запросов от коллекционеров, которые искали часы высокого качества, современные и винтажные модели. Этот спрос мы вновь увидели на нашем 11-м часовом аукционе в Женеве", - рассказал РИА Новости глава отдела часов в Центральной Европе и на Ближнем Востоке Phillips Алекс Готби.По его мнению, удачные торги в нынешнем году указывают, в том числе, на продолжение роста интереса публики к винтажным часам."Мы увидели много новых игроков на рынке в этом сезоне, но мы не верим, что это только из-за пандемии. Наручные часы рассматривались как коллекционные предметы еще с начала 1990-х годов, и интерес к ним в последние 30 лет только растет", - добавил эксперт.Готби отметил, что пока больше всего покупателей привлекают модели компаний Rolex и Patek Philippe. Однако за последние пару лет внимание коллекционеров переключилось на небольшие независимые компании, такие как Kari Voutilainen, Philippe Dufour и мануфактура F.P. Journe, две пары часов которой были проданы на июньском аукционе с мировым рекордом по цене.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика

Эксперты предсказали рост интереса к драгоценным камням из-за пандемии

10:05 22.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к обрушению экономик и миллионным потерям рабочих мест, но в тоже время общая финансовая неопределенность может усилить интерес к стабильным и долгосрочным инвестициям, какими являются винтажные наручные часы и драгоценные камни, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Осознанный выбор

В период пандемии коллекционеры не изменили своей страсти, но поменяли отношение к покупкам, начав делать осознанный выбор, рассказала РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни и основатель швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук.
"Изменилось отношение к покупке, эмоции отошли на второй план, остался осознанный выбор. Коллекционеры не оставляют свою страсть без внимания даже во время пандемии, наоборот, появилось время на поиск вожделенного украшения. Онлайн-аукционы апреля показали повышенную активность и интерес, но другое дело, что для продажи сейчас не самое лучшее время, поэтому предложения действительно достойных украшений во время пандемии весьма ограничены", - сказала она.
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По ее словам, люди, в целом, стали больше интересоваться вопросом вложения денег в ювелирные украшения для диверсификации рисков. Однако нельзя говорить о том, что это приобрело массовый характер, так как люди пока не доверяют этому финансовому инструменту. Сегодня покупка ювелирного украшения рассматривается как сбережение средств "на черный день" или подарок к памятной дате. Кроме того, в цене ювелирного украшения, помимо стоимости камней, материалов, работы по дизайну и изготовлению заложена стоимость коммерческих расходов и в ряде случаев она выше стоимости затрат на производство, поэтому при продаже на вторичном рынке возможно вернуть лишь частичную стоимость материалов и работ, и для многих это становится неприятным сюрпризом.
"Но если мы говорим о камнях, то с точки зрения инвестиционной привлекательности они выглядят интереснее, чем украшения. Действительно, есть несколько позиций в драгоценных камнях, которые демонстрируют уверенный рост цен десятилетиями, но такие камни большая редкость и подобная серьезная покупка без специальных навыков и знаний рынка часто приводит к ошибке", - отметила эксперт.
Бровчук добавила, что итоги июньских и июльских аукционов Christie's и Sotheby's не сильно обрадовали ювелирное сообщество. Однако история показывает, что после больших потрясений, таких как войны и кризисы, люди стараются побаловать себя красивыми вещами, поэтому не исключено увеличение спроса на украшения после пандемии.
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Коллекция качества

С начала пандемии значительно вырос интерес покупателей к качественным винтажным часам как одному из направлений долгосрочных инвестиций, заявил РИА Новости эксперт по утилитарным винтажным часам с более чем тридцатилетним стажем и владелец магазина винтажных часов Рой Давидофф.
"Да, было заметное изменение в секторе винтажных часов в сторону качества. Это стало особенно заметно в период пандемии. Люди перестали доверять банкам и валютам, решили минимизировать риски и расширить направления своих инвестиций. Они стали инвестировать в часы", - рассказал он.
По его словам, покупка качественных винтажных часов сравнима с инвестицией в золото, бриллианты или недвижимость.
"Люди инвестируют в бонды, недвижимость, золото и бриллианты. Золото подорожало, бриллианты подорожали и очень подорожали часы. При этом мы не увидели много новых покупателей. Дело в том, что рынок уже сформировался. Однако поменялись приоритеты инвестиций. Люди теперь требуют качественные модели", - объясняет эксперт.
Он считает, что данный тренд продолжится и после пандемии, так как интерес к винтажным часам постепенно повышается. Кроме того, стали расти цены на определенные модели.
"Обычно цены растут в кризис. Они поднимались после 9/11, немного выросли в 2008 году. Сейчас в моем сегменте рынка, среди спортивных и утилитарных моделей самые высокие цены за 30 лет", - отметил Давидофф.
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Интерес не только из-за пандемии

Его слова подтверждаются результатами аукционов, которые прошли в июне и июле. В частности, часовой аукцион Phillips в июне завершил торги с белой перчаткой, что означает, что абсолютно все лоты были проданы.
"С начала карантина, спустя 2-3 недели, мы отметили рост запросов от коллекционеров, которые искали часы высокого качества, современные и винтажные модели. Этот спрос мы вновь увидели на нашем 11-м часовом аукционе в Женеве", - рассказал РИА Новости глава отдела часов в Центральной Европе и на Ближнем Востоке Phillips Алекс Готби.
По его мнению, удачные торги в нынешнем году указывают, в том числе, на продолжение роста интереса публики к винтажным часам.
"Мы увидели много новых игроков на рынке в этом сезоне, но мы не верим, что это только из-за пандемии. Наручные часы рассматривались как коллекционные предметы еще с начала 1990-х годов, и интерес к ним в последние 30 лет только растет", - добавил эксперт.
Готби отметил, что пока больше всего покупателей привлекают модели компаний Rolex и Patek Philippe. Однако за последние пару лет внимание коллекционеров переключилось на небольшие независимые компании, такие как Kari Voutilainen, Philippe Dufour и мануфактура F.P. Journe, две пары часов которой были проданы на июньском аукционе с мировым рекордом по цене.
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