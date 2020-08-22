Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T22:47
2020-08-22T23:00
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575927990_0:82:2709:1606_1400x0_80_0_0_5edfced74a6b926b27e000dc430a6763.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.В эфире ютуб-канала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kE8v7fHboaA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Соловьев LIVE</a>" юрист представил заключение экспертов. В нем было сказано, что на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК. При этом на двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки актера. Кроме того, Пашаев заявил, что у него есть предположения относительно того, кто был за рулем внедорожника в момент ДТП, и что на руле отпечатки пальцев именно этого человека. Пьяная аварияРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии. Накануне во время судебного заседания Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева.
https://ria.ru/20200822/obyasnila-1576142453.html
https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575927990_185:0:2701:1887_1400x0_80_0_0_f332bd360492731db4ac2c63dc50a1a0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, происшествия

Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова

22:47 22.08.2020 (обновлено: 23:00 22.08.2020)
0
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший адвокат Эльман Пашаев
Бывший адвокат Эльман Пашаев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бывший адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.
В эфире ютуб-канала "Соловьев LIVE" юрист представил заключение экспертов. В нем было сказано, что на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК.
При этом на двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки актера.
Кроме того, Пашаев заявил, что у него есть предположения относительно того, кто был за рулем внедорожника в момент ДТП, и что на руле отпечатки пальцев именно этого человека.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 14:52
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева

Пьяная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
Накануне во время судебного заседания Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева.
Адвокат Генрих Падва
21 августа, 18:57
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
000000
Обсудить 0
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил ЕфремовПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала