https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html

Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова

Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T22:47

2020-08-22T22:47

2020-08-22T23:00

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

владимир соловьев (телеведущий)

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575927990_0:82:2709:1606_1400x0_80_0_0_5edfced74a6b926b27e000dc430a6763.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.В эфире ютуб-канала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kE8v7fHboaA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Соловьев LIVE</a>" юрист представил заключение экспертов. В нем было сказано, что на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК. При этом на двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки актера. Кроме того, Пашаев заявил, что у него есть предположения относительно того, кто был за рулем внедорожника в момент ДТП, и что на руле отпечатки пальцев именно этого человека. Пьяная аварияРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии. Накануне во время судебного заседания Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева.

https://ria.ru/20200822/obyasnila-1576142453.html

https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), михаил ефремов, происшествия